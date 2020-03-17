Трусы и подлецы Телеграм-канал «Баста!»

17.03.2020, 21:44

Смелости не хватило ни у кого из полсотни собравшихся.

Сегодня утром в интернете появились фото из резиденции Лукашенко. Члены правительства и руководство «палатки» в полном составе толпились в зале и что-то обсуждали. Оптимисты подумали, что введение карантина. Реалисты – что надои и посевную. Последние, как всегда оказались правы.

Говорили о зарплатах и пенсиях, наращивании экспорта и притоке инвестиций, увеличении ВВП и золотовалютных запасов. Сказки друг другу рассказывали - скучные и неубедительные. Даже Лукашенко сказал, что «хвалиться особо нечем».

О коронавирусе и введении карантина – ни слова. Не хватило смелости ни у кого из полусотни собравшихся, чтобы сказать, что есть проблема более серьезная, чем итоги пятилетки. Трусы и подлецы.

Телеграм-канал «Баста!»