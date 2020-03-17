Павел Северинец: Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд 13 17.03.2020, 22:16

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В качестве лечения коронавируса белорусам предлагается пить водку и ездить на тракторе.

- Главное, что сейчас волнует белорусов - это вопрос: почему власть не вводит карантин из-за коронавируса. ПОЧЕМУ?

Все соседи уже приняли меры. Границы закрыты, отменены мероприятия. А у нас парад, - пишет политик Павел Северинец на своей странице в Facebook.

- Нам, белорусам, предлагается пить водку и ездить на тракторе.

Сегодня его правительство собралось в полном составе и слушало поучения правителя. Ни слова о коронавирусе.

В это самое время на площади перед Домом Правительства, прямо перед идолом Ленина, умер старый человек.

Знак.

Тем временем карантин введен в большинстве развитых стран мира и дает возможность замедлить удар пандемии.

Если государство вводит карантин - у него есть время подготовить инфекционные больницы, закупить и установить в реанимациях дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, провести инструктаж медицинского персонала, развернуть системную профилактику.

Иначе - тысячи заболевших за несколько дней переполняют больницы, и происходит внезапный паралич системы здравоохранения. И люди мучительно умирают, так как на всех просто не хватает рук врачей и оборудования.

Таким образом, ПОЧЕМУ?

Лукашенко хочет показать, что у нас лучшая государственная система?

Лукашенко готовит «избирательную кампанию» на седьмой срок, и не желает мрачных картин и пустых улиц?

Люди будут умирать, а государственная статистика будет списывать смерти на другие болезни.

А может, он просто надеется разгрузить пенсионный фонд? Умирают прежде всего люди пожилого возраста. Денег на пенсии в бюджете нет. А тут - вирус.

Зачем сдерживать костлявую с косой. Пусть косит, а?

Тогда это просто геноцид.

За 26 лет белорусов и так стало меньше на 850 тысяч. Продолжение будет?

А самому не страшно на 66-ом году жизни, Александр? Нет? Докторов вокруг хватает, тысячи телохранителей, а корона, того и гляди, прирастет к голове.

Но Бог все видит.