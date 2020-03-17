Митрополит Павел выступил с заявлением по коронавирусу 1 17.03.2020, 22:15

Митрополит Павел

Иконы в православных храмах Беларуси будут протирать антисептиком после целования.

Митрополит Минский и Заславский Павел в циркулярном письме призвал духовенство и паству избегать негативных настроений и паники в связи с коронавирусной инфекцией и соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические предписания, сообщает сайт sobor.by.

В письме говорится, что во всех храмах, обителях и местах общего собрания верующих рекомендовано:

- иконы и святыни протирать антисептическими либо спиртосодержащими веществами после каждого целования. На период эпидемии возможно даже воздержаться от целования святынь, заменив его поклоном;

- применять одноразовые стаканчики для запивки после причастия или даже ограничиться вкушением Антидора или святой просфоры без запивки. При этом одноразовая посуда должна собираться и утилизироваться сразу после богослужения;

- регулярно осуществлять влажную уборку (в том числе — с использованием антисептических средств) в местах скопления людей (храмовое пространство, церковные лавки, свечные ящики, места приема записок и проч.) и приходских общественных санитарных комнат.

Также митрополит рекомендует настоятелям приходов и монастырей разъяснять людям, что каждый верующий человек должен помнить о личной ответственности за состояние своего здоровья и окружающих его людей. И при недомогании или выраженных признаках вирусной инфекции (насморк, кашель, боль в горле и проч.) следует незамедлительно обратиться к врачу и воздержаться от участия в общественной церковной молитве до полного выздоровления.