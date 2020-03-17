Мировые рынки столкнулись с острой нехваткой долларов 12 17.03.2020, 22:49

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В последний раз такая ситуация наблюдались в 2011 году.

«Кровавая бойня» на глобальных рынках, которая спалила 18 триллионов долларов капитализации за три недели и вынудила инвесторов бежать в кэш, как никогда в истории, спровоцировала острую нехваткой долларов на денежном рынке, покрыть которую пока не могут даже многомиллиардные вливания ФРС.

Стоимость привлечения американской валюты через кросс-валютные свопы растет с начала марта и, как отмечает Bloomberg (перевод - finanz.ru), достигла уровней, которые в последний раз наблюдались в 2011 году, на пике долгового кризиса зоны евро.

Свопы используются банками и корпорациями для того, чтобы взять в кредит доллары под залог других валют. А динамика кросс-валютного базиса - процентной разницы в привлечении средств - показывает предпочтения инвесторов: чем более отрицательным становится базис, тем более высокую премию иностранные банки готовы платить за долларовую ликвидность на межбанковском рынке.

На вторник, 18 марта, валютный базис по паре евро-доллар на сроке трех месяцев, который отражает стоимость привлечения долларов, минус 128,5 базисного пункта. По паре доллар-иена показатель достиг исторического рекорда.

Среднее значение кросс-валютного базиса по доллару опустилось до минус 26,3 б.п., что является рекордом как минимум за 10 лет, отмечает zerohedge.

На лекарства, предложенные центробанками, рынок пока не реагирует, констатирует стратег Societe Generale Кит Джукс. ФРС США в ночь на понедельник опустила процентную ставку до нуля (0-0,25% годовых), обнулила нормативы резервирования для банков, объявила о запуске количественного смягчения на 700 млрд долларов и ежедневно предлагает банкам до 500 млрд долларов кредитов репо.

До 14 апреля Федрезерев готов влить в рынок 5,5 триллиона долларов дополнительной ликвидности, следует из графика на сайте ФРБ Нью-Йорка.

Несмотря на это, спрос на доллары продолжает сотрясать рынок, по мере того, как инвесторы избавляются от активов в попытке пересидеть «шторм» в наличных.

«Имеет место безумная гонка за кэшем, - говорит Прашант Невнаха, старший стратег TD Securities в Сингапуре. - Есть ощущение, что возможности ФРС и, что более важно, монетарной политики ограничены».

На прошлой неделе, по данным Bank of America, глобальные инвесторы перевели в кэш 137 млрд долларов - рекордную сумму за все время статистики. «Происходит шок за шоком, и это подталкивает людей ликвидировать даже вложения в золото, чтобы быть уверенными, что у них есть запас денежных средств», - отмечает Вишну Варатхан, руководитель отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре.

В основе волнений лежит страх, что ликвидность может глобально иссякнуть в условиях, когда из-за вируса закрываются заводы и замедляется рост инвестиций. Вложения в доллар в данном случае выступают как «подушка безопасности», добавляет Варатхан.

Спрос толкает вверх американскую валюту на форексе. Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, с 10 марта вырос на 5,3% и во вторник впервые с апреля 2017-го поднялся выше 100 пунктов.