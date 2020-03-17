Коронавирус выявили во всех странах Европы 2 17.03.2020, 22:54

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Сегодня коронавирус добрался до Черногории.

В Черногории зафиксировали два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщается в Twitter правительства страны.

Таким образом, вирус выявили во всех странах Европы.

Страны Евросоюза договорились о введении 30-дневного запрета на въезд неграждан ЕС, сообщили журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского Совета Шарль Мишель после видеоконференции глав государств и правительств. Германия введет эту меру немедленно, указала Меркель.

По данным университета Джона Хопкинса, в европейском регионе больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Италии - 31 506. Также здесь зарегистрировано наибольшее количество смертей от вируса - 2 503.

Дальше идет Испания - вирусом заразились более 11,3 тыс. человек, 509 испанцев умерли.

Германия на третьем месте по количеству заражений COVID-19 в Европе. Инфекцию диагностировали у более 9,2 тыс. немцев. Известно о 24 летальных случаях.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа стала центром пандемии коронавируса.