Коронавирус выявили во всех странах Европы

Коронавирус выявили во всех странах Европы2
- 17.03.2020, 22:54
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Сегодня коронавирус добрался до Черногории.
В Черногории зафиксировали два случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщается в Twitter правительства страны.
Таким образом, вирус выявили во всех странах Европы.
Страны Евросоюза договорились о введении 30-дневного запрета на въезд неграждан ЕС, сообщили журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского Совета Шарль Мишель после видеоконференции глав государств и правительств. Германия введет эту меру немедленно, указала Меркель.
PM @DuskoMarkovicCG: #Montenegro confirmes first two #COVID19 cases #CoronaInfoCG pic.twitter.com/Jxkrm4AMwK— Govt. of Montenegro (@MeGovernment) March 17, 2020
По данным университета Джона Хопкинса, в европейском регионе больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Италии - 31 506. Также здесь зарегистрировано наибольшее количество смертей от вируса - 2 503.
Дальше идет Испания - вирусом заразились более 11,3 тыс. человек, 509 испанцев умерли.
Германия на третьем месте по количеству заражений COVID-19 в Европе. Инфекцию диагностировали у более 9,2 тыс. немцев. Известно о 24 летальных случаях.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа стала центром пандемии коронавируса.