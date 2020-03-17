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Число погибших от коронавируса в Италии превысило 2,5 тысячи человек

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  • 17.03.2020, 23:19
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Число погибших от коронавируса в Италии превысило 2,5 тысячи человек
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

На данный момент коронавирусом в Италии заражены 26 062 пациента.

За последние сутки в Италии от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли еще 345 человек. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает РБК со ссылкой на ANSA.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 2503 человек, указал он.

По словам Боррелли, на данный момент коронавирусом в Италии заражены 26 062 пациента, за сутки это число увеличилось на 2989 человек.

Накануне, 16 марта, число жертв коронавируса в Италии составляло 2158 человек.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки зафиксировали более 13,8 новых случаев инфицирования коронавирусом. Заболевание обнаружили в 151 стране и территории.


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