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Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии

  • 18.03.2020, 8:06
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Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии
Майк Помпео
Фото: Reuters

США намерены принять дополнительные меры по поддержке Турции.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 17 марта, обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных в Сирии в ходе военной операции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепе, сообщает dw.com.

"Мы поддерживаем Турцию, которая является нашим партнером по НАТО, и рассмотрим дополнительные меры для помощи Турции, чтобы положить конец насилию в Идлибе и на остальной территории Сирии", - добавил Помпео.

Договоренности о перемирии в Сирии

В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибе были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкая армия нанесла удары с земли и с воздуха по позициям сирийских правительственных сил. Анкара обвинила Дамаск и возложила ответственность на Москву за то, что та не смогла остановить наступление сирийской армии в Идлибе.

В начале марта на встрече в Москве президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана договорились об установлении нового перемирия в сирийской провинции Идлиб. Турция оставила за собой право отвечать на нападения сирийской армии.

Бои в Идлибе

Из-за продолжающихся уже несколько месяцев боев в провинции Идлиб около миллиона ее жителей покинули свои дома и направились в сторону турецкой границы. В сложившейся ситуации Анкара заявила, что не сможет принять этих беженцев дополнительно к 3,6 млн сирийцев, уже находящихся в лагерях на территории Турции. В конце февраля Эрдоган распорядился открыть границу с ЕС, тысячи беженцев скопились на границе с Грецией.


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