«Молю Бога, чтобы в Беларуси не вспыхнуло, ведь Лукашенко все сделал наоборот» 56 18.03.2020, 8:20

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Что мешало диктатору ввести карантин вместе с соседними странами?

По данным на 17 марта, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 179 тысяч человек. Только в Испании за сутки заболело почти 2 тысячи жителей. При этом правительства демократических стран обновляют эпидемические данные по несколько раз в сутки.

На этом фоне белорусский Минздрав, молчавший несколько дней, отделался коротким заявлением: мол, за прошедшие сутки ни одного случая коронавируса в Беларуси зафиксировано не было.

Подобное отношение к опасной пандемии демонстрирует в первую очередь сам Лукашенко. На итоговом совещании с министрами диктатор ни разу не упомянул проблему коронавируса. А в «кадровый понедельник» он раздавал своим назначенцам «советы» по борьбе с инфекцией, которые врачи уже успели назвать бредом: ездить на тракторах, ходить в сауну и пить водку. Неудивительно, что даже Кремль признал меры по противодействию коронавирусу в Беларуси неудовлетворительными и перекрыл границу с нашей страной.

К чему может привести такая политика белорусских властей в условиях пандемии? На вопросы Charter97.org отвечает ученый-физик, кандидат технических наук, экс-секретарь комиссии по расследованию причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Верховном Совете СССР Юрий Воронежцев.

- Белорусский Минздрав либо молчит по несколько дней, либо заявляет, что новых случаев коронавируса в стране нет. При этом в Беларусь возвращается множество людей из стран, охваченных пандемией. Отражают ли приводимые Минздравом цифры реальную картину? Можно ли им доверять?

- Это будет мое субъективное мнение, как человека пожившего и много чего повидавшего, и кое-чего расследовавшего. Моя работа в Чернобыльской комиссии и различных объединениях, связанных с доступностью экологической информации, приучила меня к мысли «доверяй, но проверяй». Проверить, к сожалению, мы не можем, ибо все закрыто. Но лично я официальной информации на сегодня не доверяю.

- Как вы прокомментируете «советы» Лукашенко по защите от коронавируса — ездить на тракторах, ходить в сауну и пить водку?

- Трудно комментировать, я не специалист в узкой медицинской области, чтобы дать оценку подобному потоку сознания. Было бы смешно, но над людьми таким образом издеваются, а он это делает в год «выборов». Если бы у нас были настоящие выборы, после таких речей он бы имел 0% голосов.

- Карантин и ограничение социальных контактов ввели уже почти все страны и абсолютно все соседи Беларуси. Почему белорусские власти до сих пор не делают этого?

- По той же причине, что у нас все зависит от одного человека, который в последние годы делает все наоборот, а именно противоположно тому, что делают нормальные люди. Я вообще не понимаю, почему не введен карантин. Мы с женой вырасти двух детей с большим промежутком в возрасте, то есть, где-то больше 20 занял их школьный период. Недавно мы вспоминали, что было штук 5 или 6 карантинов и продлевали каникулы. Карантины вводили и по гриппу, и по ветрянке, то есть автоматически принимались превентивные меры.

Лукашенко хвалит китайцев, что они молодцы, хорошо справились, но сам себе противоречит. Ведь они почему справились, потому что ввели жесткий карантин. Даже предприятия остановили, не говоря уже о школах.

Я смотрю, у нас по улицам ходят школьники, кашляют. Потом они пойдут домой, а что там у них – неизвестно. Особенно, если учесть, что дети из нашего Гомельского региона много ездят в Италию.

С точки зрения здравого смысла трудно делать какие-то выводы о мерах белорусских властей. Давно нужно было вводить карантин.

- Какими могут быть последствия такой халатности перед лицом пандемии? Если, как говорится, «полыхнет» — какой может быть ситуация в условиях отсутствия карантина?

- Опять же, мое субъективное мнение, не дай Бог. У меня столько стационаров было за последние годы, не говоря уже об амбулаторных приемах. У нас, с одной стороны, система здравоохранения неплохая. Но об этом говорят мои знакомые врачи, которые уехали за границу на постоянное место жительства, так как должного финансирования не хватает. Если бы оно было — тогда можно о чем-то говорить. А так наше здравоохранение просто нищее.

- Можно ли сравнить сегодняшние действия белорусских властей с политикой, которую проводили власти СССР после аварии на ЧАЭС?

- Это очень похоже. Казалось бы, элементарные вещи нужно было предпринять. У них та же мотивация, почему этого не делается: мол, не надо, чтобы люди паниковали. Ну какая была бы паника, если бы в 1986 году в апреле сказали всем приходить в поликлиники, чтобы получить йодные препараты бесплатно? А знаете сколько это спасло бы жизней?

Единственное заболевание, которое признали мошенники от медицины — это рак щитовидной железы. Это на самом деле не так. Всплеск онкологии в нашем регионе — это Чернобыльские последствия, даже дилетантам это ясно.

Достаточно элементарных действий, тогда не было бы паники и были бы спасены тысячи жизней. Так и сейчас — введите карантин. Возьмите список того, что делают поляки или литовцы и просто повторите. Но Лукашенко уже говорил, что «за цивилизованным миром свой народ не поведу».

- Как вы оцениваете состояние белорусской медицины? Готова ли она вступить в схватку с пандемией коронавируса, которая уже в Европе уносит тысячи жизней?

- Я думаю, что нет. Не дай Бог, чтобы здесь была вспышка. У нас есть врачи, но также есть система, которая не наполнена финансово. Есть клиники неплохие, то это единицы. Все остальное находиться в ужасных условиях. Знаете, когда продавлены кровати, когда туалет находится далеко в коридоре, а рядом лежат люди, у которых дикие боли после операции… Поэтому я молю Бога, чтобы у нас ничего не случилось.

- В группе особого риска при эпидемии коронавируса — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, постоянно принимающие лекарственные препараты. Как вы оцениваете положение этих людей в нашей стране? Что с ними будет, если эпидемия примет размах, как в Европе?

- С нашими-то пенсиями… Если у человека есть хроническое заболевание, то у него всегда возникает выбор: купить продукты, но тогда не купишь лекарства, или сделать наоборот. Тяжело будет старикам. Я откровенно боюсь, потому что у меня нулевой иммунитет в возрасте 64 года. Сейчас стараюсь больше сидеть дома.

- Какие безотлагательные меры из-за коронавируса в Беларуси нужно принять прямо сейчас?

- Карантин нужно ввести обязательно во всех учебных заведениях. В детских садах будет сложнее ввести, потому что родители работают. Но ведь работодатели могут пойти навстречу, ввести гибкие графики. Было бы желание. Самое важное — прекратить бить себя кулаками в грудь и говорить, что мы здесь самые умные. Надо смотреть, что делают соседи и действовать с ними вместе.

- Какую итоговую оценку вы бы дали действиям белорусских властей? Будут ли они так же виновны в последствиях замалчивания реальных размеров бедствия, как в свое время власти СССР в связи с трагедией на ЧАЭС?

- Я, как и все мы, хочу, чтобы Бог сверху посмотрел и сказал: хватит, и так сильно напугал. Думаю, потом наградят министров и врачей. Я полностью без иронии и сарказма хотел, чтобы так и было. Я готов сейчас раздать ордена этим людям, лишь бы не было ожидаемых последствий, но если у нас будет вспышка как в Италии или Франции, то найдут виноватого и скажут, что зараженных крыс в водопровод кидал.

Вину они не признают, так уже бывало в менее масштабных эпизодах. Когда в предприятие вваливается миллиард долларов, берутся кредиты, хвалятся, какие умные, а потом оказывается, что китайцы обманули, не достроили, надо еще полмиллиарда, то при этом виноватым оказывается совершенно другой человек, а не тот, который инициировал. Мы то знаем, что за человек подобного рода вещи инициирует. От ответственности они уйдут. Но в конце концов, сколько веревочке не виться, когда-то будет и этому конец.