закрыть
18 марта 2020, среда, 12:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

В мире уже почти 200 тысяч человек заразились коронавирусом

9
  • 18.03.2020, 8:33
  • 2,413
В мире уже почти 200 тысяч человек заразились коронавирусом

Белорусский Минздрав не обновляет данных по нашей стране.

В мире более 198 тысяч человек заразились коронавирусом, количество летальных случаев увеличилось до 7 948, выздоровели почти 82 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Утром 17 марта сообщалось о 180 тысячах инфицированных по всему миру.

В Китае по-прежнему фиксируют снижение количества заразившихся: за сутки — 13 человек. В стране выздоровели 922 человека, умерло 11. Всего в Китае с начала эпидемии 81 074 человека заразились коронавирусом, 3241 человек умер. По последним данным, показатель смертности от вируса по стране — 4 процента.

До 17 марта в Европе была одна страна, где не обнаружили случаев заражения коронавирусом — Черногория. Вчера там зарегистрировали двух инфицированных. С 15 марта страна закрыла границы, приостановила авиасообщение, запретил перевозку пассажиров в общественном транспорте, отменила массовые мероприятия.

Эпицентром пандемии в мире является Италия, там 31,5 тысячи инфицированных, умерли 2,5 тысячи человек, выздоровел 2941 пациент. В стране на неделе планируют начать тестирование вакцины от коронавируса. На втором месте по распространению вируса в Европе стоит Испания — 11 826 инфицированных и 533 умерших, выздоровели больше 1 тысячи пациентов. Дальше идет Германия — 9360 заразившихся, 26 умерших и 71 поправившийся. Германия призвала своих граждан не покидать территорию страны. В Украине — второй летальный случай из-за коронавируса, умерла 33-летняя женщина. Количество заразившихся в стране увеличилось до 14. Кипр (49 случаев коронавируса) с 21 марта вводит двухнедельный запрет на прием пассажирских рейсов из 28 стран, включая Беларусь. Сербия (72 случая), которая ввела карантин и закрыла границы, возмущена недисциплинированностью граждан и объявила комендантский час для людей старше 65 лет.

Накануне первый случай коронавируса зафиксировали в Западной Вирджинии, до сих пор это был единственный штат США, где не было инфекции. Таким образом COVID-19 обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия. По последним данным, в США — 6362 инфицированных и 108 умерших, 17 пациентов выписаны.

Коронавирус добрался и до Кыргызстана, там накануне обнаружили три случая. Казахстан тем временем ввел режим карантина в Нур-Султане и Алматы. В стране зафиксированы 33 случая коронавируса.

В Австралии вводят бессрочный запрет на поездки за пределы страны и на массовые мероприятия, где более 100 участников. В стране 1332 заразившихся, 4 погибших и 8 выздоровевших.

В Беларуси за прошедшие сутки не обнаружили новых случаев инфицирования. Всего в стране 36 случаев коронавируса. Власти не стали переносить весенние каникулы в школах, а Россия закрыла границу с нашей страной.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников