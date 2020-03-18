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Трамп запускает «вертолетные деньги»

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  • 18.03.2020, 8:59
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Трамп запускает «вертолетные деньги»

Американцам выдадут по $1000 на расходы.

Амдинистрация США запускает масштабную программу стимулирования экономики в ответ на эпидемию коронавируса и обвал финансовых рынков.

Как сообщает CNN, общий размер пакета помощи, который Белый разрабатывал в течение последних двух недель, составит триллион долларов (перевод — finanz.ru).

Значительная часть этой суммы будет потрачена на прямые выплаты американским гражданам. «Американцы нуждаются в деньгах, и президент хочет дать им деньги сейчас. Прямо сейчас, в течение ближайших двух недель».

Детали, по словам Мнучина, обсуждаются с сенаторами, сумма может составить около тысячи долларов на человека.

«Мы сделаем так, чтобы американцы получили деньги так быстро, как это только возможно», - заявил в свою очередь Трамп, добавив, что пакет экономических стимулов будет «большим» и «смелым».

Помимо прямого перечисления наличных гражданам он будет включать кредиты и ликвидность для малого бизнеса, а также налоговые послабления рассказал Мнучин.

Американцы получат право на 90 дней отсрочить перечисление налогов на сумму до 1 млн долларов на человека. Для корпораций лимит составит до 10 млн долларов.

По сути власти США запускают программу «вертолетных денег», отмечает основатель и инвестдиректор LongTail Alpha Винеер Бхансали. Этот термин, предложенный нобелевским лауреатом по экономике Милтон Фридманом в конце 1960х, означает крайнюю форму монетарного стимулирования, когда центральный банк «печатает» деньги и раздает их напрямую потребителям, чтобы поддержать спрос.

В случае с США программа помощи Трампа будет оплачена печатным станком Федеральной резервной системы. С понедельника ФРС запустила пятый раунд «количественного смягчения» на 700 млрд долларов, в рамках которого будет выкупать государственные облигации, де-факто финансируя денежной эмиссией дефицит американского бюджета.

Первая волна чеков составит около 250 млрд долларов, рассказал CNN источник, знакомый с планами Белого дома. По его словам, помощь получат те, чей доход не превышает 100 тысяч долларов в год. Другой возможный потолок - 75 тысяч долларов.

Сенатор Митт Ромни в свою очередь предлагает выдать по тысяче долларов каждому взрослому американцу вне зависимости от источника дохода.

Общая сумма стимулирующей программы - триллион долларов - «это большая цифра», но она адекватна «уникальной ситуации в экономике», заявил Мнучин. По оценке Goldman Sachs, экономика США уже находится в рецесии, а во втором квартале ее спад может составить 5%.

Рынок приветствовал триллионый план Трампа. По итогам торгов во вторник S&P 500 вырос на 5,99%, Dow Jones - на 5,2%, Nasdaq - на 6,23%.


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