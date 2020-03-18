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Россия не отменяет поезда с Беларусью, но въехать в РФ смогут только россияне

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  • 18.03.2020, 9:07
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Россия не отменяет поезда с Беларусью, но въехать в РФ смогут только россияне

Поезда, курсирующие в приграничье будут следовать только до последней станции на территории Беларуси.

Курсирование пассажирских поездов между Россией и Беларусью после закрытия границ сохраняется, сообщили в РЖД.

«Все поезда дальнего следования в сообщении с Беларусью продолжат курсирование согласно действующему графику. Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России», — отметили в Российских железных дорогах.

Ранее в БелЖД сообщили, что международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Беларусь — Россия, будут следовать в полном объеме по действующему графику, в том числе поезда Минск — Москва, Брест — Москва, Гродно — Москва и других, по 00.00 19 марта.

Поезда, курсирующие в приграничье будут следовать только до последней станции на территории Беларуси.

Из России в Беларусь пассажиры могут следовать международными поездами без всяких ограничений.


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