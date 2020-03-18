закрыть
18 марта 2020, среда, 12:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Байден победил на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне

1
  • 18.03.2020, 9:10
  • 1,051
Байден победил на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне
ДЖО БАЙДЕН
ФОТО: GETTY IMAGES

Бывший вице-президент США все ближе к тому, чтобы стать официальным кандидатом от Демократической партии.

Джо Байден c легкостью одержал победу во Флориде, Иллинойсе и Аризоне, что позволяет ему усиливать давление на Берни Сандерса, с тем чтобы тот прекратил свою кампанию, сообщает «Голос Америки».

Из-за коронавируса участки были закрыты в Огайо, и хотя голосование все же состоялось во Флориде, Иллинойсе и Аризоне, сотрудники избирательных комиссии и избиратели сообщали о проблемах.

Во Флориде бывший вице-президент получил около 63 процентов голосов по сравнению с 23 процентами у Сандерса. В Иллионйсе счет был 59:36 в пользу Байдена.

Байден также одержал победу в Аризоне, получив более 42 процентов по сравнению с 29 процентами у Сандерса.

Похоже, Байден довольно близко подошел к тому, чтобы обеспечить себе выдвижение от партии. Ему нужно получить в свой актив меньше половины оставшихся делегатов партийного съезда, чтобы стать официальным кандидатом.

Партийный истеблишмент все сильнее сплачивается вокруг него, как кандидата с наибольшими шансами победить президента Дональда Трампа на выборах в ноябре.

«У нашей кампании был очень хороший вечер, и мы чуть ближе подошли к тому, чтобы обеспечить себе выдвижение от Демократической партии», – заявил Байден после двух очередных побед на праймериз.

Байден не только сохранил свою популярность среди афроамериканцев и пожилых избирателей, которая была отличительной чертой его кампании, но и сократил отставание от Сандерса среди испаноязычных избирателей, которые ранее помогли сенатору от Вермонта победить в Неваде и Калифорнии.

Во Флориде выходцы из Латинской Америки составляли примерно 20 процентов участников демократических праймериз и они, в основном, встали на сторону Байдена. Бывший вице-президент заручился поддержкой 65 процентов пуэрториканцев и 56 процентов кубинцев, согласно опросу AP VoteCast.

Некоторые демократы теперь призывают Сандерса выйти из гонки ради единства партии.

Но Сандерс не упомянул об этом в ходе прямой трансляции для своих сторонников вечером во вторник. Сенатор от Вермонта вместо этого призывал к всеобщему, финансируемому государством доступу к медицинскому обслуживанию в рамках его плана «Медикэр для всех» (Medicare for All).

Его главные советники считают, что национальный политический ландшафт может измениться по мере того, как вирус вносит все новые изменения в повседневную жизнь.

«[Во время вспышки коронавируса] мы должны сделать все, чтобы те, у кого есть работа, получали необходимую им зарплату», – сказал Сандерс в своем онлайн-выступлении, которое началось до закрытия участков во вторник.

Органы здравоохранения Огайо в понедельник пошли на беспрецедентный шаг и закрыли участки за несколько часов до их открытия, отложив праймериз до июня.

Председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес заявил, что этот шаг «усилил хаос и неразбериху», и призвал другие штаты не следовать примеру Огайо.

«Право голоса – это основа нашей демократии, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и расширить это право, а не останавливать демократический процесс», – заявил Перес.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников