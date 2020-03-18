Политолог: К Лукашенко прилетела стайка черных лебедей 12 18.03.2020, 9:25

8,817

Фото: dreamstime

Ситуация для Беларуси кардинально изменилась буквально за неделю-полторы.

Странное впечатление оставило вчерашнее совещание по экономике у Лукашенко. Во всяком случае, если судить по официальному отчету, то о нефтяных проблемах правитель обмолвился лишь вскользь. Причем в том духе, что «в государстве слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах». Будто нам любой ценник нипочем. А главное — ни гу-гу о коронавирусе, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Понятно, что государственным мужам эту тему следует поднимать не ради хайпа, а потому, что народ напрягся и по экономике пандемия бьет молотом.

Вон накануне белорусский правитель костил в хвост и гриву Москву, закрывшую границу из-за коронавируса, что, понятное дело, подрезает Беларусь экономически. А вчера речи Лукашенко, донесенные до широкой публики, были таковы, будто спичрайтеры работали над текстом еще до того, как началось нефтяное противостояние с Россией, упали мировые цены на нефть и вдобавок ко всему стала с дикой скоростью распространяться невиданная зараза.

Лукашенко укорял подчиненных за то, что провалили экспорт в 2019-м, подчеркнул, что по итогам пятилетки, которая заканчивается в нынешнем году, властям в сфере экономики особо нечем хвалиться. И наконец, забраковал предложения правительства по основным направлениям Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года: «Скажу откровенно: мер для ускоренного развития и достижения валового внутреннего продукта, как мы определялись, в примерно 100 млрд долларов я там не увидел».

Ситуация для Беларуси кардинально изменилась буквально за неделю-полторы

Но та ли ныне ситуация, чтобы как ни в чем не бывало твердить о валовых показателях и пятилетках? Любой обыватель сегодня скажет: тут не до жиру — быть бы живу.

Причем экономическая ситуация для Беларуси кардинально изменилась буквально за последнюю неделю-полторы, заявил в комментарии для Naviny.by экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Отмечу, что и с самого начала года поводов для радости было мало. Лукашенко пошел на принцип, не согласился закупать российскую нефть с уплатой премии компаниям-поставщикам. В итоге НПЗ в Новополоцке и Мозыре оказались на подсосе, ВВП страны за январь — февраль упал на 0,6%.

Российская нефть дешевле, но Москва всегда может прищемить белорусам пальцы

По словам Крука, если бы проблема была только с поставками нефти, то оставалась бы надежда после первого квартала «стабилизировать положение и даже выйти на незначительный рост». Но дело усугубилось падением мировых цен на нефть и особенно — стремительным распространением коронавируса.

«Закрытие границ безусловно скажется на торговле. Спрос на белорусский экспорт по многим позициям просядет. Рецессия по итогам года — это практически уже неизбежный сценарий», — считает экономист.

В общем, вдруг прилетела целая стайка черных лебедей. Однако Лукашенко делает вид, что их нет: «Реагируем на любой шорох. Так быть не должно».

Извините, но если мы — малая открытая экономика, то как раз и надо реагировать на каждый шорох, малейшие колебания конъюнктуры. А тут уже не шорох, а грохот падающего шкафа.

Рецессия может составить 2%. И это по оптимистичной оценке

Как подчеркивает Крук, экономическим властям Беларуси логично сейчас вести речь о том, «чтобы в нынешнем году эту рецессию минимизировать и чтобы вместе с ней не случилось новых финансовых стрессов». Их способно вызвать проседание торговли и замедление роста, которые накладываются на хроническую долговую проблему Беларуси, пояснил собеседник Naviny.by.

По его мнению, даже вопрос о структурных реформах пока можно отодвинуть в сторону, «главный фокус — 2020 год, как быть здесь и сейчас».

«Я ожидал, что на сегодняшнем обсуждении будет фокус именно на текущем положении, обществу будет донесено, что правительство осознает масштаб проблем, с которыми сталкивается Беларусь, и что будут сформулированы какие-то возможные ответы», — говорит экономист.

Он прогнозирует, что падение ВВП у нас (при том что целевой прогноз властей — рост на 2,8%) может составить в нынешнем году 2%. И это «по оптимистичной оценке», при условии, что к концу весны — лету мировая экономика начнет выздоравливать и удастся преодолеть последствия стечения крайне негативных факторов, подчеркнул Крук.

Об этом же долбили, пока Советский Союз не развалился

Но сами понимаете: никто не даст сегодня голову на отсечение, что к лету проклятый коронавирус отступит. А уж цены на нефть просели наверняка надолго.

Соответственно, экспорт нефтепродуктов будет приносить меньше денег в белорусскую казну. Да и спрос на нефтепродукты падает. Да и выработать их из чего-то надо. А Москва, хотя Лукашенко еще в прошлом месяце радостно возвестил, что хорошо поговорил о нефти по телефону с Владимиром Путиным, по-прежнему не торопится заливать нас этим сырьем.

Неутешительный прогноз: пандемия COVID-19 может продлиться до двух лет

Коронавирус же порождает все более мрачные прогнозы, мировой экономике пророчат жесточайший кризис. А белорусский руководитель делает вид, что все тип-топ.

И электорат, запасшийся гречкой да туалетной бумагой на случай апокалипсиса, слушает по телевизору то же, что вдалбливали советскому человеку: обеспечить рост ВВП, выполнить пятилетку, выйти на новые рубежи и т.п. Об этом долбили, пока Советский Союз не развалился.

Румас не прыгнет выше пояса

У нас пятилетки раз за разом проваливаются, в цифры прогнозов, которые завышаются под давлением Лукашенко, изначально не верят сами министры.

Зачем эта показуха? Почему сейчас правитель ставит задачи, словно никаких форс-мажоров нет? Возможно, для того, чтобы потом удобно было свалить вину на несчастных министров. Но легче ли от этого народу, уставшему от такого вот спектакля длиной в четверть века?

И потом, премьер Сергей Румас не прыгнет выше пояса, потому что еще при назначении был связан по рукам и ногам консервативным лукашенковским видением экономики. И любой на месте Румаса не прыгнет. Вон и на днях при кадровых назначениях Лукашенко дал номенклатуре наказ не заигрываться в рынок.

А может, правителю кажется, что откровенный разговор о том, какая — подберем культурное слово — аховая ситуация нам грозит, породит панику и потому лучше играть в молчанку? Но это плохая идея, все равно проблемы накатят, а откровенность народ оценил бы.

Конечно, можно пофантазировать и допустить, что закрытая часть сегодняшнего совещания как раз и была посвящена разговору без понтов о нефти, коронавирусе и том, как действительно выживать при всех нынешних напастях. Но тогда следует говорить о бездарном пиаре или полном безразличии к тому, что волнует электорат.

Хотя, наверное, ближе к истине впечатление, что у главного начальника просто нет сильной программы, как приспособить экономику к новым вызовам. А не раз битые подчиненные загодя знают, что лучше молчать в тряпочку.