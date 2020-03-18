«Больных на порядки больше, чем пишут СМИ, врачам платят тройную зарплату» 21 18.03.2020, 9:30

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ФОТО: РИА НОВОСТИ / ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ

Живущий в Петербурге могилевчанин рассказал об эпидемии COVID-19 в РФ.

Об обстановке в Санкт-Петербурге и карантине в связи с эпидемией COVID-19 «Могилев.Онлайн» рассказал Виктор Сафонов — уже шестой год молодой человек живет в северной столице, куда переехал из Могилева.

— С сегодняшнего дня я нахожусь в самоизоляции дома. Работаю звукорежиссером, но ближайшие записи пока пришлось отменить. На работу решил не выходить, потому что заболевших на порядок больше, чем пишут СМИ.

Вчера нам с женой написал наш друг, он лежит дома с температурой 40 градусов вторые сутки. Он сдал анализ на коронавирус, результаты теста положительные. Сравните: в Италии тест на COVID-19 делают два часа, в Петербурге — двое суток. Причем сначала анализ почему-то везут в Новосибирск, а оттуда ответ направляют обратно в Питер.

В одной из администраций города работает отец коллеги, оттуда мы узнали, что в городе ситуация очень сложная, Боткинская больница, куда свозят всех инфицированных, переполнена, врачам платят тройную зарплату за вредность и риск заражения.

Настроения в городе очень разные: некоторые не знают (или не хотят верить), что очаг распространения болезни уже достаточно большой.

У нас отменяют массовые мероприятия, концерты, пытаются перевести студентов на дистанционное обучение. Не могу сказать, что в Питере люди были готовы к эпидемии, поэтому некоторые меры вызывают сомнение.

Почти все мои коллеги и друзья сидят дома: кто-то вынужденно из-за карантина в вузе, кто-то, как я, по личному решению.

Очень странно осознавать, что невидимый и так быстро распространяющийся вирус способен парализовать работу такого огромного города.

Жена сейчас не учится, но на работу в училище ходит, занятия там не отменены. А я планирую оставаться дома столько, сколько потребуется, не хочу лишний раз рисковать здоровьем — не только своим, но и близких. Это, безусловно, скажется на зарплате, так как отмененные записи — это постоянные живые деньги. Но, к счастью, часть работы я могу выполнять дома.