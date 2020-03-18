Белоруска в аэропорту: Дорогая моя страна, это полное пренебрежение к здоровью людей

Белоруска в аэропорту: Дорогая моя страна, это полное пренебрежение к здоровью людей13
- 18.03.2020, 9:46
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Меры по проверке прибывающих из-за границы должны быть намного жестче.
Белорусы, которые возвращаются на родину из-за границы, сообщают, что никакой проверки на возможное заражение коронавирусом при въезде в страну не проводится, сообщает телеграм-канал «Баста».
- Прилетела из США, была в Европе, была в России. В Минске у меня просто взяли заполненную анкету, никакие исследования и анализы не берут. Дорогая моя страна, это полное пренебрежение к здоровью людей. Меры должны быть намного жестче, - говорит белоруска, прилетевшая в Минск.