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Астрономы нашли пригодную для жизни человека планету

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  • 18.03.2020, 9:59
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Астрономы нашли пригодную для жизни человека планету

Это стало первым открытием экзопланеты с водной атмосферой.

Ученые из Кембриджского университета, установили, что на планете K2-18b, которая находится вне Солнечной системы, могут быть все условия для существования жизни земного типа, пишет lenta.ua.

Уточняется, что K2-18b имеет радиус в 2,6 раза больше земного и она в 8,6 раз тяжелее Земли.

Это стало первым открытием экзопланеты с водной атмосферой, находящейся в зоне обитаемости, а также первой экзопланетой, на которой теоретически могла бы существовать жизнь земного типа, сообщает Astrophysical Journal Letters.


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