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Белорусские блогеры: Нужно брать инициативу в свои руки и вводить народный карантин

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  • 18.03.2020, 10:12
  • 4,160
Белорусские блогеры: Нужно брать инициативу в свои руки и вводить народный карантин
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Только так можно спасти жизни людей.

Белорусские блогеры требуют введения карантина и рассказывают о главных мерах предосторожности, которые нужно принимать, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Новое видео на канале «Обратный отсчет» посвящено главной проблеме, которая сегодня волнует жителей страны.

- Нужно брать инициативу в свои руки. Не пускать детей в школы, университеты. Объяснять другим родителям всю опасность ситуации, пробовать организоваться целым классом или потоком. Взрослым и работающим - брать отпуска за свой счет, если вам не позволят - брать любые справки для того, чтобы недельку-вторую отсидеться дома. На кону жизни людей, а с этим не шутят. Еще раз повторю: чем медленнее будет заражение людей, тем выше их шансы на жизнь.

Есть еще одна мера, которую нужно делать параллельно отпускам - звонки во все государственные учреждения с требованием карантина. Написание писем во все администрации начиная от районов, дублируя на область и в республику. Власти обязаны будут дать ответ за 15 дней. В случаях массовых обращений у них просто не будет на это времени. Это поможет им раньше принять решение о карантине.


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