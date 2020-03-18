У потенциального преемника Меркель выявили коронавирус 18.03.2020, 10:59

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Фридрих Мерц

Политик будет находиться на карантине до 29 марта.

В Гремании у кандидата на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца выявили коронавирус.

Мерц отметил, что у него — незначительные или средние по интенсивности симптомы, сообщает dw.com.

Он намерен находиться дома на карантине до 29 марта.

Мерц подчеркнул, что отменил все встречи. Кроме того, политик неукоснительно следует рекомендациям врачей.

По последним данным, в Германии зафиксировали 9360 случаев заражения коронавирусом, 26 человек умерли.

Всего в мире количество случаев заражения достигло 187 717 человек. Число жертв составляет 7 822. Более 79 тысяч человек успешно прошли курс лечения. Коронавирус зафиксирован в более чем 150 странах мира.

16 марта коронавирус был выявлен в последней европейской стране, где не было больных — в Черногории. Также, после первого случая заболевания в штате Западная Вирджиния, коронавирус охватил США полностью.