ВОЗ назвала лекарство, которое нельзя принимать при коронавирусе 16 18.03.2020, 10:37

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ФОТО: SHUTTERSTOCK

Это популярный противовоспалительный препарат.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям, страдающим от симптомов COVID-19, избегать приема ибупрофена, пишет «Новое время».

Это заявление было сделано после того, как французские официальные лица предупредили, что противовоспалительные препараты могут усилить действие вируса.

Предупреждение последовало за недавним исследованием в медицинском журнале «Ланцет», в котором предполагалось, что фермент, стимулируемый противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может способствовать и усугублять инфекции COVID-19.

Отвечая на вопрос об этом исследовании, представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сказал журналистам в Женеве, что эксперты агентства здравоохранения ООН «изучают это, чтобы дать дальнейшие указания».

«Тем временем, мы рекомендуем использовать скорее парацетамол, и не использовать ибупрофен в качестве самолечения. Это важно. Но если ибупрофен был назначен медицинскими работниками, то, конечно, это их дело», — сказал он.

Еще до пандемии французские власти били тревогу по поводу серьезных «инфекционных осложнений», связанных с использованием ибупрофена, который продается под различными брендами, такими как Нурофен и Адвил, и других противовоспалительных препаратов.

Представитель британской фармацевтической компании Reckitt Benckiser, которая выпускает Nurofen, заявил, что компания осведомлена о проблемах, связанных с «использованием стероидов и нестероидных противовоспалительных (NSAID) продуктов, включая ибупрофен, для облегчения симптомов COVID-19».

Добавим, еще 15 марта министр здравоохранения Франции невролог Оливье Веран заявил, что здоровье больных коронавирусом может ухудшиться при лечении противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен.