Фотофакт: Российским властям прописали «обнулин» 18.03.2020, 10:23

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Фото: loketski

Необычная акция прошла в Петербурге.

Петербургский художник Loketski на Парнасе создал арт-объект "Обнулин". Он нарисовал на фасадном люке пачку "средства от демократии" Обнулин". Фото он выложил в своем инстаграме, сообщает severreal.org.

По версии художника, препарат показан пожилым диктаторам и авторитарным правителям в целях продления политического долголетия. Его также назначают при хронической компетентной недостаточностии, коррупционном поражении всех внутренних органов, при патриотическом делирии, паническом страхе утраты власти и треморе элит и при непроходимости оппозиционных кандидатов на выборы.

Принимать обнулин нельзя чаще трех раз подряд, запивать его нужно щедрыми обещаниями. У лекарства есть побочные эффекты: многочисленные высыпания народных масс на пикеты и митинги. Производитель лекарства — ИП Терешкова В.В. При его изготовлении использовались космические технологии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает обнуление его собственных президентских сроков, если на это согласится Конституционный суд. Инициативу в Госдуму внесла депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Госдума одобрила поправки. 12 марта за них проголосовали Заксобрания регионов.