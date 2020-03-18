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В ожидании апокалипсиса: в Беларуси отдали под коронавирус даже корпус онкологии

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  • 18.03.2020, 11:06
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В ожидании апокалипсиса: в Беларуси отдали под коронавирус даже корпус онкологии
Фото: Reuters

Минздрав определил, в каких больницах будут лечить заболевших COVID-19.

Минздрав опубликовал приказ от 16 марта 2020 года № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения». Как указано в документе, приказ создан, чтобы своевременно оказывать специализированную медпомощь пациентам с COVID-19 и тем, кто с ними контактировал, а также для противоэпидемических мер в организациях здравоохранения, передает tut.by.

В документе указаны больницы, где будут помогать пациентам с COVID-19 и тем, кто с ними контактировал — контактам 1-го и 2-го уровней. При этом есть пометка, что коечный фонд других организаций здравоохранения в стране также может перепрофилироваться в зависимости от эпидситуации.

Например, уже известно, что в 6-й больнице Минска временно не будут оказывать помощь пациентам с травмами. Медики будут им помогать в РНПЦ травматологии и ортопедии, городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Круглосуточно будут работать травмпункты в городской поликлинике № 19 и центральной районной поликлинике № 2. Консультативный кабинет Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии будет работать на базе 14-й центральной районной поликлиники.

Документ предполагает, что в организациях здравоохранения, где помогают пациентам с коронавирусом и контактам 1-го уровня, в случае необходимости можно создать дополнительные посты вневедомственной охраны. Это может понадобиться для обеспечения лечебно-охранительного и санитарно-эпидемического режима.

При этом только в Минске на пациентов с коронавирусом выделяется около 1,5 тысяч коек, в том числе в городском клиническом онкодиспансере под эти нужды отдают радиологический корпус на 120 коек, то есть сотни онкобольных не получат необходимую помощь!

Полный список

Минск

пациентам с коронавирусом будут помогать

- в городской инфекционной клинической больнице (210 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации),

- 6-й городской клинической больнице (терапевтический и травматологический корпуса на 600 коек, в том числе 46 коек отделения анестезиологии и реанимации),

- 4-й городской клинической больнице (терапевтический корпус на 300 коек, в том числе 19 коек отделения анестезиологии и реанимации),

- в городском клиническом онкологическом диспансере (радиологический корпус на 120 коек, в том числе 12 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Республиканском клиническом госпитале ИВОВ (196 коек в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации)

контактам 2-го уровня будут помогать в городском клиническом кожно-венерологическом диспансере на 290 коек, спортивно-оздоровительном комплексе «Бригантина» на 250 мест

Брестская область

пациентам с коронавирусом будут помогать в Брестской областной клинической больнице (здесь в том числе в инфекционном отделении 120 коек, из них 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Брестской областной клинической больнице (здесь в том числе в инфекционном отделении 120 коек, из них 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 2-го уровня будут помогать в Брестском областном кожно-венерологическом диспансере (160 коек).

Витебская область

пациентам с коронавирусом будут помогать в Витебской областной клинической инфекционной больнице (156 коек, из них 6 коек отделения анестезиологии и реанимации), Оршанской городской центральной поликлинике (инфекционное отделение, 24 бокса в Барани).

контактам 1-го уровня будут помогать в Витебском областном диагностическом клиническом центре, отделении реабилитации «Крупенино» на 150 коек, Оршанской городской центральной поликлинике (терапевтическое отделение, 180 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации в Барани).

контактам 2-го уровня будут помогать в детском оздоровительном лагере «Радуга» на 150 мест, Витебском областном кардиологическом клиническом центре «Железняки» на 150 коек, Оршанской городской центральной поликлинике (отделение реабилитации на 200 коек в Барани).

Гомельская область

пациентам с коронавирусом будут помогать в Гомельской областной инфекционной больнице (226 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Гомельской областной инфекционной больнице (226 коек), Гомельской городской клинической больнице № 1 (385 коек, в том числе 12 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 2-го уровня будут помогать в детском оздоровительном лагере «Ченковский бор» (125 мест).

Гродненская область

пациентам с коронавирусом будут помогать в Гродненской областной клинической инфекционной больнице (134 койки, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Гродненской областной клинической инфекционной больнице (134 койки).

контактам 2-го уровня будут помогать в Гродненском областном кожно-венерологическом диспансере (80 коек).

Минская область

пациентам с коронавирусом будут помогать в городской клинической инфекционной больнице в Минске (210 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Республиканском клиническом госпитале ИВОВ (196 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации), Борисовская городская больница № 2 (200 коек, в том числе 4 койки отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 2-го уровня будут помогать в оздоровительном комплексе, филиале Борисовского физкультурно-оздоровительного центра «Белино» на 120 мест, спортивно-оздоровительном комплексе «Бригантина» на 250 мест.

Могилевская область

пациентам с коронавирусом будут помогать в Могилевской инфекционной больнице (134 койки, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации), Бобруйской центральной больнице (инфекционное отделение на 120 коек, в том числе 4 койки реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Могилевской инфекционной больнице (134 койки, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации), Бобруйской центральной больнице (инфекционное отделение на 120 коек, в том числе 4 койки реанимации).

контактам 2-го уровня будут помогать в Могилевском областном кожно-венерологическом диспансере на 150 коек.

За работу в этот период у медиков будут доплаты

Медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и контактам 1-го уровня, приказом предполагается прибавка к зарплате. В том числе дополнительно устанавливаются надбавки за высокие достижения в труде в зависимости от суммы оклада, надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, за применение или участие в применении новых, сложных и уникальных методов оказания медпомощи, за специфику работы в сфере здравоохранения, за особенности профессиональной деятельности, за особый характер труда.

Комбинату «Витамин», который организует питание в больницах, поручено обеспечить питанием медицинских и иных работников, которые работают в закрытом круглосуточном режиме и оказывают помощь пациентам с коронавирусом и их контактам.

Работа поликлиник серьезно изменится

Частично меняется работа и поликлиник. Например, для пациентов с повышенной температурой нужно организовать отдельный вход, а медработников следует обеспечить средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Исходя из возможностей поликлиники просят ограничить плановые мероприятия по диспансеризации, плановую вакцинацию, скрининговую маммографию, флюорографию, реабилитационную помощь и физиопроцедуры, плановую стоматологическую помощь, направление на медико-социальную экспертизу пациентов старше трудоспособного возраста.

Отделения дневного пребывания рекомендовано перепрофилировать в инфекционные отделения или кабинеты для приема пациентов с повышенной температурой, признаками респираторных заболеваний, врачей-специалистов (неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов, кардиологов, ревматологов, гастроэнтерологов) задействовать для оказания помощи на приеме пациентов с повышенной температурой, признаками респираторных заболеваний.

На дому предлагается организовать забор биологического материала для плановых лабораторных исследований.

Выдачу выписок из меддокументов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения нужно организовать в электронном формате, рецепты пациентам с хроническими заболеваниями должны быть доставлены по месту пребывания или проживания, а также должны быть предусмотрены дополнительные расходы на визиты к пациентам на дому.

В поликлинике должен быть обеспечен необходимый запас рентгеновской пленки, а также должна быть разрешена одномоментная выдача листков нетрудоспособности на максимальный срок, согласно Инструкции о порядке выдачи и оформления больничных.


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