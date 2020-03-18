The Diplomat: Между Россией, Индией и Китаем возникли неожиданные противоречия 18.03.2020, 11:23

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Конфигурация в «стратегическом треугольнике» меняется.

Позднее в этом месяце для участия в трехсторонней встрече на уровне министров трех евразийских держав группы РИК — России, Индии и Китая — в Россию прибудет министр иностранных дел Индии Д-р С. Джайшанкар (S. Jaishankar). Эта встреча, которая состоится в Сочи 22-24 марта, призвана подвести итоги основных геополитических событий, затрагивающих Индо-Тихоокеанский регион, пишет издание The Diplomat (перевод — inosmi.ru).

Согласно сообщениям, на встрече, возможно, будут обсуждаться недавно заключенное мирное соглашение по Афганистану, возвращение к четырехстороннему диалогу по вопросам безопасности с участием Австралии, Индии, Японии и США, концепция Индо-Тихоокеанского региона и последствия прекращения действия Договора о РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) для региона. Последняя встреча лидеров РИК состоялась в июле 2019 года на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке, сразу после очередного совещания между тремя демократическими странами-участницами трехстороннего договора — Японией, Америкой и Индией (ЯАИ).

Группа РИК сложилась как стратегический треугольник в качестве «противовеса западному альянсу» в конце 1990-х годов по инициативе Евгения Примакова. Цель России состояла в том, чтобы «положить конец его внешней политике, руководимой США», и восстановить старые партнерские отношения с такими странами, как Индия, налаживая при этом относительно новые дружеские отношения, например, с Китаем.

Хотя в те годы, это, может, отчасти и соответствовало целям Индии, неясно, соответствует ли это целям Индии сейчас, когда Нью-Дели наращивает свои стратегические связи с США и американскими союзниками. Более того, развивающееся стратегическое партнерство Индии с США, Японией и Австралией противоречит целям и задачам РИК, направленным на ослабление роли Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Большое значение имеет и поддержка Вашингтоном Индии по ряду важнейших вопросов, продемонстрированная совсем недавно, когда Китай попытался поднять в Совете безопасности ООН вопрос о Кашмире. На самом же деле, во многих случаях в стратегическом взаимодействии Индии главное и центральное место занимает рост могущества и влияния Китая.

Индия традиционно старается не принимать чью-либо сторону в международной политике, особенно между великими державами, предпочитая придерживаться своей традиционной политики неприсоединения. Но в последние годы из-за довольно враждебного отношения к Индии со стороны Китая индийскому руководству все чаще приходится противостоять тому, что стала означать для Индии растущая мощь Китая. 72-дневный кризис вокруг плато Доклам, неоднократные действия Китая в ООН и на других форумах явно демонстрируют агрессивное и недружелюбное отношение Китая к Индии. Поэтому трудно понять, каким образом взаимодействие через такие платформы, как РИК, БРИКС (группа, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) или ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) изменит основной конфликтный характер отношений между Индией и Китаем.

Несмотря на то, что Россия остается давним другом Индии, Нью-Дели, похоже, понимает, что Москва оказывается во все более сложном положении, действуя в соответствии с условиями, которые диктует Китай. В январе этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто выступил против концепции Индо-Тихоокеанского региона, которая также обсуждалась на крупной геополитической конференции «Диалог Райсина», организованной Министерством иностранных дел Индии и исследовательским фондом Observer Research Foundation (ORF), известным индийским аналитическим центром (следует сказать, что автор работает в ORF).

Отвечая на вопрос о перспективах и роли России в Индо-Тихоокеанском регионе, он сказал, что это не что иное, как инициатива «сдерживания Китая», и она неоднозначна. Далее он задался вопросом о том, зачем говорить об Индо-Тихоокеанском регионе, если существует термин «Азиатско-Тихоокеанский регион»? «Ответ вам известен», — сказал он. Исключить Китай. «Мы предпочитаем продвигать форматы, которые направлены не на разделение, а на объединение…. Ни в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),… ни в группе БРИКС… никто не выступает против кого-либо».

Даже по таким вопросам, как Джамму и Кашмир, которые Китай поднимал в Совете Безопасности ООН, Россия предпочитала занимать среднюю позицию, не поддерживая позицию Индии целиком из-за боязни вызвать раздражение Китая. Похоже, что хотя для Москвы отношения с Индией важны, ее связи с Пекином гораздо важнее и имеют приоритет над всеми другими отношениями.

Позиция России на закрытом заседании Совета Безопасности ООН была весьма показательной. После заседания российский представитель в ООН заявил, что «Россия по-прежнему последовательно содействует нормализации индо-пакистанских отношений. Мы надеемся, что существующие разногласия вокруг Кашмира будут урегулированы на двусторонней основе исключительно политическими и дипломатическими средствами… на основе Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года, в соответствии с Уставом ООН, соответствующими резолюциями ООН и двусторонними соглашениями между Индией и Пакистаном». Акцент на резолюции ООН по урегулированию двусторонних споров между Индией и Пакистаном «ознаменовал резкое отклонение от традиционной позиции России по Кашмиру». Два твита российского представителя в Нью-Йорке были опубликованы и на странице российского внешнеполитического ведомства в Твиттере, что послужило подтверждением российской позиции по вопросу Джамму и Кашмира.

В целом стратегические цели Индии, судя по всему, все больше расходятся с целями России и Китая. В качестве еще одного примера следует отметить, что Москва не пригласила Индию на недавнюю встречу по Афганистану, хотя министры иностранных дел трех стран встретятся для обсуждения афганского мирного соглашения. Несмотря на всю риторику о поиске регионального решения для Афганистана, Индию отстраняют от таких обсуждений, возможно, по просьбе, Китая и Пакистана. Несмотря на то, что взаимодействие с Россией и с Китаем является заслугой Индии, это не может скрыть того, что внутри группы РИК нарастает напряженность.