Мировую и белорусскую экономики ждет шок 10 Ольга Лойко, tut.by

18.03.2020, 11:38

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Какие отрасли пострадают больше всего?

Три основных пассажирских авиаальянса мира, Oneworld, SkyTeam и Star Alliance, объединяющие 62 авиакомпании со всех континентов, запросили государственную помощь для смягчения «беспрецедентных проблем», стоящих перед отраслью, пишет Reuters. Пандемия коронавируса нанесла самый серьезный удар по пассажирским перевозкам, и в первую очередь — авиационным. Закрыты границы в Европе, прекращено авиасообщение между ЕС и США. Но авиация — не единственная отрасль, которая понесет серьезные потери. Какие отрасли оказались самыми уязвимыми перед кризисом?

Авиаперевозки

Страны закрываются, авиасообщение прекращается как минимум — до конца марта. Но у многих компаний уже глубина отмен рейсов — и апрель, и май. Прогнозировать восстановление спроса пока сложно — не известны сроки действия карантинов и закрытых границ. Да и потом летательные привычки и потребности людей восстановятся не сразу, особенно если удар вируса по мировой экономике окажется серьезным.

6 марта Bloomberg оценивал возможный ущерб от коронавируса для мировой экономики в размере 2,7 трлн долларов. И это еще до мирового карантина.

Американские авиакомпании, пишет CNBC, собираются запросить у государства пакет поддержки объемом до 50 млрд долларов. Владелец британской Virgin Atlantic обратился в премьер-министру Борису Джнсону с письмом, где призывает выделить авиакомпании 7,5 млрд фунтов. Компании ожидают и прямой помощи, и гарантий по кредитам.

С учетом высокой значимости отрасли для экономик всех стран и понимания, насколько важно сохранить кадры и технику, чтобы не снизить уровень безопасности, авиация в целом может смело рассчитывать на господдержку. Но мелким компаниям выжить удастся не всем.

Международные перевозки, логистика

Закрытые границы далеко не всегда означают ограничение на перемещение грузов — больше вируса страны боятся потерять поставки товаров критического импорта и в целом столкнуться с дефицитом. Но логистические цепочки оказались под угрозой уже тогда, когда коронавирус не вышел за границы Китая: поставки сырья и комплектующих оказались сорваны, отгрузки приостановлены, предприятия — закрыты на карантин. Товар рисковал и рискует застрять на всех участках пути к потребителю. Восстановить хаос удастся нескоро.

Торговля

Первыми жертвами эпидемии среди розничных компаний стали fashion-ритейлеры. Как пишет «Коммерсант», российские компании помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, жалуются на упавшую посещаемость торговых центров. Во многих странах непродовольственный ритейл и вовсе отправлен на карантин. Крупные продавцы одежды и аксессуаров, включая Zara, Bershka, Reserved, в России требуют у владельцев торгцентров скидок по аренде. Сети не исключают даже временного закрытия магазинов.

Туризм

Самый очевидный пострадавший — туристическая отрасль. Туркомпании по всему миру запрашивают меры поддержки. В Беларуси Республиканский Союз туристических организаций уже призвал правительство поддержать отрасль, считая, что только срочные меры могут спасти от разрушения всю систему туризма. РСТО подчеркивает, что в кризисном положении как выездной, так и въездной туризм — туроператоры и турагенты, отели и перевозчики.

Среди предложенных мер: отсрочка исполнения обязательств по ранее заключенным договорам с туристами до конца 2020 года; налоговые каникулы и мораторий на выплаты в ФСЗН на полгода; мораторий на выплату процентов по кредитам, снизить на 50% комиссию банков на валютные переводы; продлить на год выданные иностранцам белорусские визы, если туристы опасаются приезжать в Беларусь во время вспышки коронавируса.

Развлечения, отдых, общепит

Концерты и выставки, спортивные и музыкальные состязания, конференции и форумы, кафе и бары, букмекерские конторы и казино — массовое скопление веселых, вовлеченных и продвинутых людей в этих местах и по этим поводом запрещено в большинстве «карантинных» стран. Там, где, к примеру, общепит пока жив, поток посетителей серьезно упал. Минские заведения в лучших локациях говорят о падении посещаемости примерно на 50%: туристы покинули страну, часть белорусов выбрала режим самоизоляции, многие всерьез задумались о грядущем падении своих доходов и предпочли сразу сократить «необязательные» расходы.

Промышленность (кроме фармацевтики)

Уже в середине февраля белорусские промышленники почувствовали «симптомы» нового вируса — срывы поставок комплектующих, сырья, проблемы со сбытом из-за китайского карантина. С ростом масштабов эпидемии множились проблемы. Не успели китайские партнеры восстановить поставки, перебои начались со стороны захандрившей Европы. И хотя границы для перемещения грузов не закрыты, перебои поставок неизбежны по множеству причин — от карантина сотрудников до дефицита контейнеров.

Пока среди самых пострадавших отраслей называют производителей машин, мобильных телефонов, промышленного оборудования. К примеру, Южная Корея отчиталась о падении выпуска легковых автомобилей в феврале более чем на четверть.

К серьезному удару готовятся металлурги, проблемы у которых начались еще в прошлом году. БМЗ уже урезал некоторые доплаты персоналу, поясняя, что это «одна из вынужденных мер, которые предприятие в нынешних условиях предпринимает для стабилизации своего финансового положения». Дело в том, что в 2019 году снижение экспортной цены на металлопродукцию в среднем составило 69,4 доллара за тонну, или на 11,4%, что при уменьшении стоимости сырья и ресурсов лишь на 5,5%, существенно повлияло на эффективность продаж.

Украинские металлурги также говорят, что нынешние кризисные явления усиливают идеальный шторм, в котором отрасль находится с прошлого года. «Отрасль вошла в самый тяжелый для нее период с 2008 года. С средины прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток. За прошлый год убытки достигли порядка 20 млрд грн (740 млн долларов). К сожалению, ситуация ухудшается. Коронавирус, согласно оценке специалистов Goldman sachs, вычел из прогнозируемого роста мировой экономики до 2%. Это означает, что спрос на металл, сырьевые продукты будет и дальше падать, осуществляя давление на цену. Ситуация с падением цен на нефть еще один показатель тенденции замедления глобального экономического роста», — сказал 112.ua президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Прогнозы восстановления докарантинной нормальности — от оптимистичного «в апреле» до апокалиптичного «через два-три года».

Строительство

Любой кризис — плохое время для долгосрочных проектов и вложений. В России уже обсуждается возможность приостановки дорожного строительства. Граждане также могут снизить спрос на жилье, отложив крупные покупки (обычно совершаемые с привлечением кредитов) до времен если не лучших, то более предсказуемых.

Частное образование

Один из немногих чисто белорусских «пострадавших». Сегмент, начавший активно набирать обороты в последние годы. Курсы, лекции, семинары и даже занятия по курсу средней школы, безусловно, могут перебраться онлайн, но серьезные потери клиентуры неизбежны. «Необязательные» расходы белорусы урезают первыми и темп восстановления спроса на образовательные услуги будет более медленным, чем на услуги индустрии развлечений.

Реклама

Поставить на паузу рекламные расходы в условиях полной и глобальной неопределенности решат многие производители товаров и услуг: от букмекерских контор до траннациональных корпораций. Тем, чьи доходы напрямую зависят от рекламных бюджетов, придется затянуть пояса.

А где болевые точки в Беларуси?

Самыми уязвимыми оказываются отрасли, завязанные на внешней торговле, показавшие падение до коронавируса промышленность и грузоперевозки. Ощутят проблемы оптовая торговля, машиностроение, химия и нефтехимия, производство электрооборудования, перерабатывающая промышленность, основным рынком сбыта является Россия. Последствия коснутся и отраслей, ориентированных на внутренний рынок, например, строительство.

— Я не вижу, кто бы значительно выигрывал от этой ситуации. Но допускаю, что для пищевой промышленности, сельского хозяйства могут возникнуть дополнительные возможности на фоне перебоев с торговыми потоками. В ту же Россию, может, они смогут больше экспортировать или если ограничения, на которые наши власти жалуются, для них будут снимать, — говорит старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук.

В 2009 году был пример того, как некоторые отрасли (в основном легкая промышленность: текстиль, косметика) на фоне кризиса чувствовали себя несколько лучше. Потому что, когда доходы проседали, люди переключались на более дешевый ценовой сегмент, покупали вместо импортной косметики отечественную. Но это вряд ли станет устойчивой поддержкой экономики, отмечает эксперт.

Что такое «план спасения»? На примере российского

Страны одна за другой заявляют о масштабных планах по поддержке ключевых отраслей экономики и наиболее уязвимых групп потребителей. В Беларуси помощи публично запросили уже ИП и представители туротрасли. Пока никаких планов поддержки правительство не озвучивало, хотя, по информации tut.by это обсуждалось еще в воскресенье, 15 марта. Но, по официальным данным, во вторник, когда правительство докладывало президенту итоги 2019 года и пятилетки, тема коронавируса не поднималась.

Чтобы представить, что такое план спасения, можно ознакомиться с российским вариантом, представленным премьер-министром уже в понедельник. В нем, как сообщает TheBell, четыре направления:

— Для поддержки торговли и создания запаса товаров первой необходимости: доступ к льготным кредитам для торговых предприятий, упрощение поставок из-за границы и внутри страны, зеленый коридор для импорта на таможне, снятие на месяц ограничений на грузоперевозки в городах.

— Для поддержки уязвимых отраслей и предприятий — туризм, автоперевозки (возможно список расширят): льготные кредиты, отсрочка налоговых платежей.

— Для поддержки малых и средних предприятий: доступ к льготным кредитам, увеличение объемов субсидий.

— Максимальная помощь бизнесу со стороны органов власти и контрольно-надзорных органов.

Власти обещают, что господдержка будет адресной и коснется самых уязвимых отраслей. Это в первую очередь авиаперевозки и туризм.

Компаниям из этих отраслей отсрочат взыскание налогов. Туркомпании дополнительно до конца года освободят от взносов в резервный фонд «Турпомощь» и в фонды персональной ответственности.

Банкам разрешено работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения. Реструктуризация их кредитов получит госгарантии.

Расширяется программа льготного кредитования малых и средних предприятий: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. Субсидирование по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт.

На региональном уровне для малых и средних предприятий возможна отсрочка по уплате арендных платежей на три месяца.

Правительство будет ежедневно оценивать ситуацию в торговле и при необходимости «реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции». Речь в том числе о льготных оборотных кредитах.

Для отдельных видов «социально значимых товаров» обнулят импортные пошлины и расширят использование таможенного «зеленого коридора».

Правительство России анонсировало использование резерва в размере 300 млрд российских рублей (4 млрд долларов) «для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан».

Ольга Лойко, tut.by