закрыть
18 марта 2020, среда, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

В Польше 246 случаев коронавирусной инфекции

  • 18.03.2020, 11:41
  • 1,205
В Польше 246 случаев коронавирусной инфекции
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Также есть уже первый здоровый пациент.

В Польше сегодня утром подтвердилось восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Это показали положительные лабораторные тесты, сообщило министерство здравоохранения, передает tvn24.pl. Всего в Польше было подтверждено 246 коронавирусных инфекций.

На данный момент случаи коронавируса подтвердились в каждом воеводстве страны.

Напомним, что на сегодняшний день зафиксировано пять смертей от коронавируса в Польше. Но также есть уже первый здоровый пациент.

Первый случай коронавируса в Польше был зафиксирован 4 марта у мужчины в возрасте 66 лет. Зараженный мужчина, житель Кибинки в Любушском воеводстве, приехал на автобусе из Германии. Он был госпитализирован в Зеленой Гуре. По словам врачей, этот пациент уже здоров. Еще один тест дал отрицательный результат. В среду, через две недели, он должен идти домой.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников