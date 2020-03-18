В Польше 246 случаев коронавирусной инфекции 18.03.2020, 11:41

1,205

Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Также есть уже первый здоровый пациент.

В Польше сегодня утром подтвердилось восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Это показали положительные лабораторные тесты, сообщило министерство здравоохранения, передает tvn24.pl. Всего в Польше было подтверждено 246 коронавирусных инфекций.

На данный момент случаи коронавируса подтвердились в каждом воеводстве страны.

Напомним, что на сегодняшний день зафиксировано пять смертей от коронавируса в Польше. Но также есть уже первый здоровый пациент.

Первый случай коронавируса в Польше был зафиксирован 4 марта у мужчины в возрасте 66 лет. Зараженный мужчина, житель Кибинки в Любушском воеводстве, приехал на автобусе из Германии. Он был госпитализирован в Зеленой Гуре. По словам врачей, этот пациент уже здоров. Еще один тест дал отрицательный результат. В среду, через две недели, он должен идти домой.