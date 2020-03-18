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Автоугонщика со стрельбой задержали в Минской области

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  • 18.03.2020, 11:45
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Автоугонщика со стрельбой задержали в Минской области

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники милиции со стрельбой задержали мужчину, похитившего автомобиль в Бресте, сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Заявление об угоне в УВД Брестского облисполкома поступило 17 марта по линии 102. Брестчанин сообщил, что ночью с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте неизвестный похитил автомобиль Volkswagen Transporter.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре сыщики уголовного розыска УВД выяснили, что похищенный автомобиль уже находится в столице. В работу по розыску желтого фургона включились оперативники ГУУР МВД. Было установлено, что авто движется в Логойском районе по трассе М3 в направлении Витебской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Минской области, оперативники и участковый инспектор милиции Логойского райотдела начали преследование. Водитель требованиям об остановке не подчинялся. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем - по автомобилю. Когда Volkswagen остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но его настигли оперативники.

Задержанным оказался ранее судимый 50-летний житель Витебской области. Мужчина водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело.


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