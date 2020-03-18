закрыть
18 марта 2020, среда, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Литовский профессор: Последствия заболевания коронавирусом могут проявиться через десятилетия

1
  • 18.03.2020, 12:12
  • 1,397
Литовский профессор: Последствия заболевания коронавирусом могут проявиться через десятилетия

Даже молодые люди могут столкнуться с серьезными проблемами.

В передаче «День Delfi» Витаутас Усонис рассказал о коронавирусе и зарегистрированных случаях. Во вторник в Литве сообщили о пациенте, вернувшемся из ЮАР, его состояние серьезное, поскольку он относится к группе риска, сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига. Всего во вторник зафиксировали 8 новых случаев этого заболевания.

Профессор сразу же подчеркнул, что этот вирус особенно опасен для людей старшего возраста.

«Люди старшего возраста, которые болеют разными хроническими болезнями, у них и без коронавируса бывают проблемы со здоровьем, им требуется помощь врачей. И в случае, зафиксированном в Паневежисе, человек обратился к врачам по иной причине», – сказал он.

На вопрос, как Литва справляется с вирусом, профессор подчеркнул, что пока все неплохо, но есть такие сферы, где ситуация могла бы быть и лучше.

«Смотря с чем сравнивать: с Италией или с другими странами. Делаем все так, как можем. Пока, наверное, надо говорить, что довольно успешно работаем, взрыва нет, уровень заболеваемости равномерный, к сожалению, никому не удалось остановить вирус полностью, но нет такого взрыва как в Италии и Китае. Это можно назвать успехом, но всегда есть то, что можно делать лучше», – сказал профессор.

«Мы должны понимать, что пандемии такого масштаба до сих пор в мире не было. У нас нет опыта, не с чем сравнивать. Классика инфекционных заболеваний гласит, что есть источник инфекции, пути распространения, восприимчивое общество. Сегодня мы знаем, что ничего не можем сделать с распространением. Пока нет вакцины. Остается пресечение путей распространения», – прибавил он.

В обществе все еще есть люди, которые думают, что карантин не нужен, но профессор считает, что эта инфекция опасна и для молодежи.

«Даже для молодых людей эта инфекция не является безобидной. Все больше врачей говорит о фиброзе легких, как остаточном явлении после болезни, эти вещи могут проявиться значительно позже, через 10 лет. Мы также должны иметь в виду молодых людей, у которых есть какие-то заболевания: легких, сердца, диабет. Такие болезни могут быть у людей разного возраста.

Кроме того, молодые должны подумать о людях старшего возраста, которым больше 60. Для них эта инфекция может быть опасна. Образно говоря, когда болеешь этой инфекцией, в легких вместо той ткани, которая обеспечивает обмен, появляется шрам, неработающая ткань, и если сейчас эта функция легких может быть компенсирована, то со временем, по мере роста человека это может стать серьезной проблемой», – сказал он.

«Самую большую опасность для общества представляют не те, кто более тяжелой формой, а именно те, которые легко переносят инфекцию, порой вообще без симптомов», – заметил собеседник.

Усонис подчеркнул, что надо расширить диагностику - проведение анализов. «На такой вопрос ответить сложно. Все зависит от многих факторов. Люди говорят о мощностях лабораторий, но не это главное. Важно, безопасно взять образцы и доставить их.

Мы знаем, что если взять анализы не вовремя, можно ввести человека в заблуждение. Например, если взять слишком рано, анализ ничего не покажет, а человек через несколько дней заболеет. Все согласны, что надо делать больше анализов», – подчеркнул профессор.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников