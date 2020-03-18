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Координатору «Европейской Беларуси» заблокировали телефоны и интернет

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  • 18.03.2020, 12:16
Координатору «Европейской Беларуси» заблокировали телефоны и интернет
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Максима Винярского предупредили о том, что у него будет описано имущество.

Уже несколько дней координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский лишен всех средств связи. Решение о блокировке телефонов и интернета принято судебным исполнителем Отдела принудительного исполнения Московского района Юлией Пацковой из-за непогашенных штрафов за участие в акциях в поддержку независимости, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Активист расценивает эти действия, как грабеж на государственном уровне.

- Мне пришло сообщение от оператора МТС о том, что мой номер блокируется, а с баланса списываются средства, - рассказал Максим Винярский. - На следующий день аналогичное сообщение пришло и от оператора Лайф. Судебный исполнитель также предупредила о том, что в ближайшее время ко мне придут описывать имущество.

Знаю, что блокировкой телефонов угрожают и другим активистам «Европейской Беларуси».

Это верх цинизма – блокировать связь сейчас, когда из-за пандемии коронавируса нет возможности регулярно видеться с родственниками. Я даже не могу заказать доставку продуктов для своей мамы.

Штрафы вынесены за то, что я пользовался своими конституционными правами, поэтому законными действия грабителей из ОПИ я не считаю. У меня на данный момент нет возможности погасить их. Я уже не впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией, думаю, решение мы найдем. Рассчитываю на солидарность и поддержку белорусов.


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