Гульнару Каримову приговорили к еще 13 годам лишения свободы 1 18.03.2020, 12:20

Гульнара Каримова

Дочь бывшего президента Узбекистана обвинили по нескольким статьям.

Городской суд Ташкента по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Каримову признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении, а также легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

По делу старшей дочери экс-президента Узбекистана проходили еще несколько человек, которые получили сроки от 5 до 20 лет лишения свободы, еще двоих фигурантов суд освободил от наказания из-за истечения срока давности.

Это не первый срок Каримовой, которая в период пребывания ее отца у власти занимала высокие посты во внешнеполитическом ведомстве страны. В 2014 году между ней и отцом произошел конфликт. В результате женщину отправили под домашний арест, а год спустя суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В декабре 2017 года она получила еще 10 лет колонии за вымогательство и неуплату налогов, однако суд изменил наказание на пять лет ограничения свободы.

В 2019 году против женщины возбудили еще несколько уголовных дел: следствие считало, что Каримова создала преступное сообщество, которое занималось хищением бюджетных средств и отмыванием доходов, полученных преступным путем.