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«Обслуживающий персонал из Дроздов отпустили на две недели выходных?»

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  • 18.03.2020, 12:40
  • 10,231
«Обслуживающий персонал из Дроздов отпустили на две недели выходных?»

Правда все равно выйдет на поверхность.

Об этом пишет одна из пользователей «Фейсбука»:

- Друзья, которые живут в Беларуси! Ситуация из-за коронавируса действительно серьезная! Требуйте карантина. Уверена, что 36 случаев (на момент публикации Минздрав заявил о 51 зафиксированном случае — прим. Сharter97.org) — это не правда. Знаю, что заболевшим не хотели давать больничные и брать мазки на этот вирус. Наверное, был приказ сверху, чтобы не портить цифры и не нарушать «спокойствие». Слышала, что вроде обслуживающий персонал из Дроздов неделю назад отпустили на две недели выходных. Врачи призывают, чтобы люди сидели дома, чтобы этот вирус не распространялся. Чтобы не было так, как в Италии, чтобы хватило помощи для всех.Молодые и здоровые переживут, но больные люди и постарше — нет. Правда все равно выйдет на поверхность в свое время, но какие последствия будут!


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