Ну что, повоюем? 4 Рома Пиндершлосс, kasparov.ru

18.03.2020, 12:39

3,698

Главный вопрос российской современности.

Уже пару дней народ сметает с прилавков самую нехитрую еду. Пустые полки крупы и макарон в "Ашане" я увидел впервые — грядет карантин. Немного апокалиптичности добавляет и двухнедельное отсутствие масок в аптеках, хотя и правительство, и Совфед вроде что-то обещали и кому-то грозили. На сайтах производителей масок прекращен прием заявок, хотя интернет полон предложениями купить маски по двойной-десятерной цене.

То есть ситуация такая: легкая паника со жратвой сочетается с дикой спекуляцией средствами защиты. А где вся эта жуткая прорва ментов, следаков, прокуроров, кагэбэшников, нацгвардейцев, "космонавтов", гаишников, приставов, всяких там спецназовцев и прочей чертовни? Ну, если трудно и долго по закону, то ведь можно оцепить фабрики-производители и дать вооруженную охрану при транспортировке прямо до прилавка? Маски весят граммы, стоят копейки, дайте их людям — может быть, и с макаронами они немного притормозят, видя действия властей.

Так почему же не видно никого из всех этих орд силовиков? Ведь зарплата им, я уверен, капает непрерывно? Любой наш гражданин ответ знает точно. Рядовые сидят по казармам и на постах, а весь комсостав либо добывает/запасает для собственных домохозяйств, либо крышует/участвует в горячих "бизнесах". Прибыли на копеечных товарах без стартовых капиталов сейчас оцениваются в сотни процентов. На этом фоне созрел вопрос, который я хотел бы обратить к ближайшему окружению нашего главнокомандующего. Вот этот вопрос:

— Вы собираетесь, в случае чего, затеять ядерную войнушку. Всем вам полагается или обещано место в комфортабельных бункерах. Все вы эти места займете, разумеется, с семьями. Конечно, бесполезные для будущего всякие там министры с депутатами пойдут "под нож", но вы-то, безусловно, спасетесь. Отсидитесь с комфортом. Охрана, обслуга и техподдержка, надо думать, натренированы и снабжены всем необходимым. Но вот вопрос: РАЗРЕШЕНО ЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ ВЗЯТЬ С СОБОЙ СВОИ СЕМЬИ?

Ну и потом уже позадавайте себе сами еще несколько вытекающих. Если ответ на главный вопрос отрицательный — за счет чего будет поддерживаться дисциплина и подчинение? Чем вы собираетесь руководить на подвластных территориях? Какая идеология заставит первый десант на поверхность вылезти до окончания ресурсов? Какой интерес представляет ваш контингент (кроме сексапильных дочек/подружек) для будущей жизни в бункере и после. Ну а если ответ положительный — чьи дети проживут в бункере дольше: облезлых хозяев или умелых слуг?

Не сомневаюсь, для вас давно разработаны хитрые методики, как организовать удобное вам выживание. Думаете, сработает? Не будет ли "как всегда"? Пофантазируйте. Вообще-то, в любом случае сильно беспокоиться не стоит — и нам, и вам обещано "попадание в рай".

Ну что, повоюем?

Рома Пиндершлосс, kasparov.ru