Лучшие музеи, которые можно посетить не выходя из дома 18.03.2020, 13:01

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Куда сходить на экскурсию онлайн.

Возможно, у вас отменилось давно запланированное путешествие или любимый музей временно ограничил посещения. На этот есть эта подборка музеев, чьи экспонаты можно спокойно изучать дома с помощью онлайн-экскурсий, цифровых коллекций и видеолекций, пишет 34travel.me.

Метрополитен-музей

(The Metropolitan Museum of Art)

Кажется, здесь собрана вся история человечества: 5000 лет от Древнего Египта до современного искусства, от индейских и полинезийских цивилизаций до огромной коллекции импрессионистов. Посмотри видеопрезентации выставок, соверши виртуальный тур по галереям, исследуй таймлайн истории искусств или изучи язык жестов и мимики скульптур музея. Также можно заглянуть на виртуальную экскурсию в филиал Метрополитен-музея – Мет Бройер, где собрано искусство XX и XXI века: фотография, инсталляции, видео-арт, перформансы.

Музей естественной истории в Нью-Йорке

(American Museum of Natural History)

Тут собраны скелеты динозавров в полный рост, чучела мамонтов и других вымерших наземных и подводных существ, огромные метеориты и красивейшие минералы и драгоценные камни. Изучать устройство природы, человеческого тела и просторов Вселенной на расстоянии можно в серии видеолекций музея, посвященных различным выставкам.

Музей современного искусства в Нью-Йорке

(MoMA)

Ван Гог, Пикассо, Шагал, Поллок, Матисс – и это только постоянная коллекция, не говоря о временных выставках. Изучить коллекцию онлайн можно на сайте музея или через проект Google Arts and Culture.

Музей Гуггенхайма

(Solomon R. Guggenheim Museum)

Этот музей создавался, чтобы привлечь внимание американцев к гениям абстрактной живописи: сейчас в коллекции более шести тысяч произведений импрессионистов, постимпрессионистов и авангардистов. Здесь хранится самое крупное в мире собрание картин Кандинского, а также работы Ротко, Пикассо, Гогена, Сезанна, Миро и других. Изучить коллекцию онлайн можно на сайте музея, причем можно ставить фильтры по художникам, историческим периодам, движениям и так далее. Также в аудиоколлекции музея – сотни треков об искусстве, от архивных записей до лекций о конкретных произведениях.

Музей американского искусства Уитни

(Whitney)

Этот музей посвящен исключительно американскому искусству от 20-х годов прошлого века до современности. Отправляйся в онлайн-тур или изучай огромную коллекцию аудиозаписей, где художники сами рассказывают о своих произведениях.

Музей искусств и дизайна

(Museum of Arts and Design MAD)

В коллекции крутые вещи в ретро-стиле и высокотехнологичные произведения современности, украшения, посуда, предметы интерьера – из металла, керамики, ткани, стекла, дерева и их всевозможных сочетаний. Собрание музея доступно онлайн.

Музей дизайна Купер-Хьюита

(Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum)

В этом музее – микс из исторических и современных арт-объектов, созданных за 30 столетий: от вечного календаря до загадочного телевизора. На сайте есть онлайн-собрание и рубрика «Объект недели», где сможешь детально разобраться в одном из экспонатов обширной коллекции.

Музей Боде

(Bode-Museum)

В берлинском музее собраны фрески, старые интерьеры, скульптуры, византийское искусство с иконами и мозаиками, монетный кабинет с огромной нумизматической коллекцией. Все это можно посмотреть на виртуальной экскурсии.

Государственный музей в Амстердаме

(Rijksmuseum)

Тут картины, рисунки, скульптуры, предметы интерьера от средних веков до 20 века, от Европы до Азии. Есть Ремрбрандт с «Ночным дозором» и Вермеер с «Молочницей», малые голландцы, а еще – Мунк, Хокусай, Ван Гог. И это не считая многочисленных предметов интерьера. Коллекцию можно изучить на сайте музея.

Музей Ван Гога

(Van Gogh Museum)

Думаем, этот музей в дополнительном представлении не нуждается. Изучай шедевры художника на сайте музея или через Google Arts and Culture.

Лувр

(Musee du Louvre)

Коллекция музея охватывает пространство и время с колоссальным размахом: от Древних Востока и Египта до шедевров XIX века. Есть отдельные залы с искусством ислама, античными и более поздними скульптурами, графикой, экспонатами декоративно-прикладного мира. И даже апартаменты Наполеона. Онлайн-туры по этим сокровищам ищи на сайте музея.

Музей д'Орсе

(Musee d'Orsay)

Музей д'Орсе справедливо славится полотнами мастеров XIX-XX веков – танцы Ренуара, балерины, купальщицы и лошади Дега, таитянки Гогена, фрукты Сезанна, цирк-кабаре Тулуз-Лотрека, ночи и поля Ван Гога. На сайте музея д'Орсе тебя ждет видеогалерея, есть и виртуальная экскурсия от проекта Google Arts and Culture.

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Еще один классический музей с коллекцией шедевров живописи и скульптуры всех эпох от Древней Греции и Египта до современности. По музею можно пройтись с виртуальной экскурсией, пройти тесты и игры по мотивам выставок музея и изучить электронные коллекции (а там – итальянская живопись, античное искусство и японская гравюра).

Мультимедиа Арт Музей

Музей посвящен фотографии и визуальным искусствам. На сайте есть лекции, паблик-токи художников и видеоэкскурсии по отдельным выставкам.

Государственный центральный музей кино

Все о кинокультуре, истории кинематографа и теории киноискусства. В коллекции – тысячи плакатов и афиш, предметов кинотехники, эскизов, фотографий и кинолент. На сайте есть виртуальный музей, спецпроекты, видеолекторий и тест на угадывания фильма по эскизу.

Центр фотографии им. Братьев Люмьер

Тут хранится 13000 оригинальных отпечатков российских и иностранных авторов: работы фотографов советского авангарда, военные репортажи, снимки репортеров и клубных фотографов 1960-70-х годов, концептуальные фотографии. На сайте есть большая онлайн-галерея.

Эрмитаж

Совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства Государственного Эрмитажа сняты одним планом за 5 часов 19 минут.

Третьяковская галерея

На сайте галереи можно совершить виртуальные экскурсии по текущим выставкам, а еще изучить большой архив прошлых выставок и спецпроектов.

Музей истории искусств

(Kunsthistorischesmuseum)

Музей истории искусств в Вене – это собрание династии Габсбургов, которое они преумножали еще с XV века. Внутри ты найдешь коллекции со всех уголков мира, от Древнего Египта до Рембрандта. Онлайн-экскурсия на Google Arts and Culture.

Британский музей

(British Museum)

Огромный лондонский музей вмещает тысячи артефактов культурной жизни. Его онлайн-коллекция – одна из самых масштабных в мире, в ней больше трех миллионов экспонатов. Виртуальные экскурсии есть на сайте музея и в официальном YouTube-канале.

Прадо

(Museo Nacional del Prado)

В мадридском музее одна из самых мощных коллекцией европейского искусства, десять тысяч экспонатов из которой есть онлайн. Изучать можно по темам, по художникам или по хронологии.

Галерея Уффици

(Galleria degli Uffizi)

Флорентийская галерея выложила в свободный доступ цифровую коллекцию своих экспонатов. Более 300 бюстов, статуй, алтарей и ваз можно рассмотреть в мельчайших деталях. «Венера Медицейская», «Танцующий сатир», «Лаокоон», «Пан и Гермафродит», бюсты Нерона, Тиберия и Софокла, саркофаги на сюжеты популярных мифов – всем этим и многим другим можно насладиться, не покупая билетов ни в галерею, ни в Италию.