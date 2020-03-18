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«Билеты аннулировали, из аэропорта выгнали»

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  • 18.03.2020, 13:09
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«Билеты аннулировали, из аэропорта выгнали»

23 белоруса, которые летели через Москву, застряли в Гоа.

Сегодня в 7.00 группа белорусских туристов должна была вылететь из индийского аэропорта Даболим в аэропорт Внуково в Москве. Перед вылетом белорусам аннулировали билеты, самолет улетел без них. Причина — с 18 марта Россия закрыла границу с нашей страной, сообщает tut.by.

— В 3 часа ночи мы приехали в аэропорт Даболим и на стойке регистрации узнали: наши билеты аннулированы. Нам сказали: «Ваших имен и фамилий среди пассажиров нет». Самолет авиакомпании «Россия» улетел без нас, — рассказывает Галей, который 14 дней отдыхал на Гоа, а сегодня должен был вылететь домой.

Мы общаемся с молодым человеком в полдень по индийскому времени, в этот момент он и еще 22 белоруса находятся возле аэропорта.

— Нас выгнала на улицу вооруженная охрана, это военный аэропорт, — уточняет Галей. Среди застрявших в штате Гоа белорусов — двухлетний ребенок и пожилая женщина. Туристы, которые до момента ЧП были между собой не знакомы, стараются держаться вместе.

— Я покупал билеты на отдых через представительство в Беларуси российского туроператора «Библио глобус». В стоимость путевки был включен перелет из Москвы на Гоа, проживание, трансфер и обратный рейс из Гоа до Москвы, — говорит Галей. — Еще в аэропорту представители турфирмы стали спрашивать, есть ли у нас обратный билет из Москвы в Беларусь. У кого-то он был на руках, у кого-то нет, но не пустили на борт всех. Все потому, что с сегодняшнего дня Россия закрыла границу с нашей страной. Но мы же подходим под положение правительства, где сказано «за исключением транзитных лиц». Мы ничего не понимаем. Что нам делать? Туристическая компания ответила: возмещать ничего не будет, якобы свои услуги она оказала — мы же отдохнули на Гоа. Связались с консулом, как нам пояснили, нет бюджета для покупки билетов нам, все за свой счет. Отпуск закончился, денег на проживание нет, питания и воды нам не предлагают. Всем нужно на работу и к родным, люди на взводе и на грани срыва.

С подругой Светланой, которая застряла в Индии, у Виктории связь прервалась вчера.

— Мы обсуждали, как будем забирать ее из Москвы, раз границу закрыли. Она должна была прилететь во Внуково после трехнедельного отпуска. Теперь связи со Светкой нет, она, видимо, выбросила местную сим-карту, думала, что улетит домой, — добавляет Виктория.

— Завтра и послезавтра последние рейсы с Гоа в Москву, среди пассажиров есть белорусы. Видимо, они, как и мы, не смогут вылететь, — говорит Галей.

Завтра вылет в Москву в 7.00 утра запланирован у Ксении. Рейс той же авиакомпании «Россия» из аэропорта Даболим, а путевка куплена через минскую компанию «Панда тур» у российской турфирмы «Библио глобус».

«Просьба срочно предоставить авиабилет в страну основного места проживания из аэропорта прилета в течении 24 часов после прибытия. Срочно ждем информацию до 15.00, далее авиабилеты будут аннулированы», — такое сообщение вчера в 14.56 получила Ксения от турфирмы.

— Бросились искать билеты, но их нет. Мы прилетаем в московский аэропорт Внуково, рейсы в Беларусь отменены с 18 марта. Есть самолеты в Минск из Домодедово и Шереметьево, но мы не можем выйти из транзитной зоны! Еще один вариант — лететь из Внуково в Санкт-Петербург, а оттуда из транзитной зоны в Минск. Каждому придется заплатить по 250 евро дополнительно, мы отказались, — рассказывает Ксения. — В социальной сети белорусы, которые сейчас застряли в Индии, стали собирать подписи. Вдруг Беларусь вышлет за нами самолет, раз нас так много, хоть, конечно, это маловероятно.

По последним данным, транзитом россияне действительно пропускают белорусов через Москву только в аэропортах Шереметьево и Домодедово — оттуда можно сразу улететь в Минск. Из Внуково в Минск вылететь нельзя — оттуда в Беларусь летает авиакомпания Utair, но перевозчик приостанавливает полеты с 19 марта до 30 апреля.

— Информация по транзитному вылету через Москву уточняется. Будет сообщено дополнительно, — прокомментировала пресс-служба Министерства спорта и туризма.


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