Трамп стал неоспоримым кандидатом от Республиканской партии 2 18.03.2020, 13:13

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Дональд Трамп

Действующий президент получил большинство делегатов предстоящего партийного съезда.

Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, получив в свой актив необходимое для этого число делегатов партийного съезда, сообщает «Голос Америки».

Трамп, который столкнулся лишь с номинальной оппозицией внутри партии, после победы на праймериз во Флориде и Иллинойсе во вторник получил более 1276 делегатов, необходимых для выдвижения.

Подсчет делегатов был проведен агентством Associated Press.

Таким образом, Трамп стал неоспоримым кандидатом республиканцев, в то время как демократы продолжают напряженную серию праймериз с участием бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора от Вермонта Берни Сандерса.