«Есть приказ завозить в больницы только по ночам» 35 18.03.2020, 13:16

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Фото: vk.com/chp_minska

Больной коронавирусом белорус ведет блог в Telegram.

Блогер находится в инфекционной больнице в Минске и пишет, что имеет подтвержденный диагноз коронавирус. За последние сутки его канал получил 12 тысяч подписчиков, сообщает «Радыё Свабода».

По словам автора блога, парень возвращался из Берлина через Варшаву вместе с друзьями. У одного из них в Беларуси выявили коронавирус. Его самого ночью 15 марта увезли в больницу как контакт первого уровня.

По информации блогера, есть распоряжение забирать людей спецтехникой только по ночам. Раньше забирали и днем.

Сначала парня отвезли в больницу ветеранов ВОВ в поселке Лесном под Минском. Ранее туда массово свозили студентов БГУ, которые контактировали с однокурсником, чей отец скрыл свою поездку в Италию и заболел COVID-19.