«Есть приказ завозить в больницы только по ночам»35
- 18.03.2020, 13:16
- 24,642
Больной коронавирусом белорус ведет блог в Telegram.
Блогер находится в инфекционной больнице в Минске и пишет, что имеет подтвержденный диагноз коронавирус. За последние сутки его канал получил 12 тысяч подписчиков, сообщает «Радыё Свабода».
По словам автора блога, парень возвращался из Берлина через Варшаву вместе с друзьями. У одного из них в Беларуси выявили коронавирус. Его самого ночью 15 марта увезли в больницу как контакт первого уровня.
По информации блогера, есть распоряжение забирать людей спецтехникой только по ночам. Раньше забирали и днем.
Сначала парня отвезли в больницу ветеранов ВОВ в поселке Лесном под Минском. Ранее туда массово свозили студентов БГУ, которые контактировали с однокурсником, чей отец скрыл свою поездку в Италию и заболел COVID-19.