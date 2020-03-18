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Иностранцам в Беларуси разрешат остаться на 90 дней

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  • 18.03.2020, 13:25
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Иностранцам в Беларуси разрешат остаться на 90 дней

А при необходимости — и дольше.

Иностранцам, которые «застряли» в Беларуси, увеличили срок пребывания на нашей территории. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода», — говорится в сообщении.

Для этого иностранцу необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации). При этом оформить выездную визу можно также в Национальном аэропорту «Минск» — например, если иностранец узнал об отмене своего рейса непосредственно в аэропорту.

Напомним, ранее иностранцы могли находиться в Беларуси без оформлении визы пять дней, в некоторых регионах Беларуси — до 10 дней.

В связи с пандемией коронавируса многие авиаперевозчики отменили рейсы, а государства стали закрывать границы.


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