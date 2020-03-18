Минчанин «попал» в роуминге на 15,4 тысячи рублей 18 18.03.2020, 13:36

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Это — заявка на национальный рекорд.

Кажется, Александр поставил рекорд. Суть истории тривиальная — абонент белорусского оператора отправился за границу, там воспользовался роумингом и ушел в минус. Вот только задолженность в данном случае претендует на рекордную. Абонент теперь должен МТС более 15 тысяч рублей! Столько стоит около гигабайта полновесного египетского интернета, пишет onliner.by.

Свадьба, солнце и Египет

Со слов Александра история выглядит так. Первого марта он после свадьбы вместе со своей женой отправился в свадебное путешествие в Египет. Перед этим отключил всевозможные услуги роуминга, а на месте купил SIM-карту местного оператора. Спустя 10 дней включенный в абонплату интернет закончился. Тогда-то мужчина решился на эксперимент.

Александр решил подключить к своей белорусской «симке» МТС услугу «Unlim за границей». Египет поддерживается, стоит 12,5 рубля в сутки за 100 МБ интернета на неограниченной скорости, а дальше — безлимит на скорости до 128 кБит/сек. Парень набрал нужный USSD-запрос, в ответ ему пообещали подключение услуги в течение 20 минут. Спустя полчаса, по словам абонента, он активировал передачу данных в роуминге. Проверить, подключилась услуга или нет, не вышло, потому что приложение МТС не работало и даже USSD-запросы о состоянии баланса тоже перестали проходить.

Все происходило 10 марта. Это важно, потому что как раз в период с 9 марта по 18:00 10 марта у МТС проходили технические работы. Оператор предупреждал о перебоях в работе некоторых услуг. В частности, были недоступны такие операции, как добавление и удаление услуг, их оплата, а также информация о балансе, платежные сервисы и тарификация услуг в роуминге.

— Так как USSD-ответ о добавлении услуги «Unlim за границей» я получил, решил, что добавление данной услуги произошло, а USSD-запросы отправить/получить и в приложение попасть я не могу из-за технических работ МТС.

Шок

В общем, вечером 10 марта Александр все же воспользовался интернетом в роуминге, предполагая, что подключил услугу «Unlim за границей». А вечером 11 марта он отправил три (на всякий случай) USSD-запроса об отключении услуги, а также отключил в телефоне функцию передачи данных. Затем наступило утро 12 марта…

Александр проверил баланс и увидел, что отныне он должен МТС 15,4 тысячи рублей. Его номер заблокирован. По словам мужчины, сначала он не поверил своим глазам и все списал на ошибку. Перепроверил баланс вечером — сумма задолженности не изменилась.

Вскоре семейная пара вернулась в Минск и первым делом направилась в центральный офис МТС. Там выяснилось, что Александр использовал в роуминге около гигабайта интернета. В офисе уточнили: после отправки запроса на подключение услуги нужно было дождаться SMS об активации сервиса.

— В распечатке детализации мне отказали потому, что она платная, а сумма оплаты списывается с баланса, который у меня и так отрицательный, а отдельно оплатить эту услугу нельзя. В посещении либо записи на посещение кого-либо из руководства компании мне отказали ввиду объявленного карантина в компании МТС до 3 апреля. Это при том, что сами сотрудники офиса свободно общаются со всеми клиентами без всяких видимых признаков защиты.

Также Александр лично для себя вынес из этой истории следующее: «Выезжая за границу, лучше вообще не пользоваться роуминг-интернетом, а пользоваться местными операторами, так как предугадать коронавирусы, технические работы оператора и прочие внезапные обстоятельства, будучи за границей, вы не сможете».