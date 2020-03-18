Итальянцы о коронавирусе: Мы живем в военное время 3 18.03.2020, 13:36

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Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Как флорентийцы мобилизовались против пандемии.

Тоскана живет на военном положении. Выйти на улицу без специального бланка с указанием причин нельзя, полиция патрулирует улицы и выписывает штраф в €206 нарушителям, транспорт ходит пустой, магазины доставляют продукты только людям старше 65 лет, к врачам ходить запрещено, но можно получить рецепт по телефону.

Всего за неделю жизнь в Италии повернулась на 180 градусов. Из-за коронавируса правительство страны 8 марта закрыло границы Ломбардии и 14 провинций других северных регионов. Во Флоренции тогда это не сильно почувствовали. Узаконенной дистанции в метр между людьми еще не было, и итальянцы в барах за кофе обсуждали последние новости. «Viviamo nel tempo di guerra» (Мы живем в военное время) – подслушала я разговор. Дальше ситуация развивалась стремительно. Каждый день – тысячи новых заразившихся COVID-19, сотни умерших, пишет forbes.ru.

#ЯОстаюсьДома

С 10 марта «красной зоной» стала вся страна, а не только Ломбардия и северные провинции, следует из декрета правительства. Срок действия ограничений – до 3 апреля. 11 марта вышел новый декрет с тегом #IoRestoaCasa (Я остаюсь дома) – он закрыл большинство торговых и сервисных точек и запретил жителям Италии перемещаться по городу. До 25 марта закрыты все магазины, торговые центры, бары, рестораны, пиццерии и прочие места, где итальянцы так любят собираться.

Остались открытыми только продуктовые магазины и аптеки, банки работают по сокращенному графику – например, ближайшее ко мне отделение Intesa Sanpaolo – до часу дня. Дистанция между посетителями должна быть не менее метра. Транспорт не остановлен, только стал ходить реже — власти урезали расписание, но и оставшиеся автобусы ходят пустыми.

Флоренция, как и другие города Италии, живет в режиме карантина. В Тоскане дела обстоят не так плохо как в Ломбардии — 763 заражённых, 8 человек умерло, 107 — на интенсивной терапии.

Все должны оставаться дома, за этим следят. Можно выйти на улицу за продуктами и лекарствами, выгулять собаку. Перемещения по работе разрешены, но правительство настоятельно рекомендовало свести их до минимума, офисные работники должны перейти на домашний режим.

Фото Татьяны Алешкиной

Если тебя остановят и ты не объяснишь, по каким причинам оказался на другом конце города, за этим последует штраф в размере 206 евро или арест до трех месяцев. На руках должен быть распечатанный с сайта правительства бланк, в котором пишешь причины, по которым перемещаешься по городу. Если это связано с работой, то желательно еще подтверждение от работодателя – например, печать и подпись руководителя.

Большинство местных жителей проявляют солидарность и сидят дома, в соцсетях много призывов с тегом #iorestoacasa, но полиция уже сообщила о выявленных нарушениях. Так, в Прато (пригород Флоренции) полицейские проверили 457 человек и 37 из них не смогли объяснить, почему находились вдали от дома. На автостраде тоже контроль. Двоих остановили около Сиены: пара честно призналась, что собиралась на термальные источники.

К доктору нельзя

Полностью поменялся процесс обращения к врачу. В Италии каждый застрахованный прикреплен к своему доктору (il medico generico). Раньше все работало так: приходишь к нему в часы приема, берешь направление к нужному доктору или рецепт на лекарства (в Италии нельзя без рецепта купить антибиотик, например).

Сейчас пойти к своему врачу нельзя. Эта мера была введена для того, чтобы не заражать медработников. Ты можешь поговорить с доктором по телефону: он скоординирует действия, скажет, какие лекарства купить и, если нужен рецепт, пришлет специальный код по смс или на электронную почту. С этим кодом можно забрать лекарство в аптеке.

При высокой температуре, проблемах с дыханием и других ярко выраженных симптомах нужно вызвать скорую – медработники в специальных защитных костюмах забирают человека и проводят обследования. Тест на короновирус делают не всем, а только людям из группы риска (пожилым, людям с патологиями) и тем, кто в тяжелом состоянии. Если нет проблем с дыхательными органами, человека могут отправить на строгий домашний карантин, он может быть носителем вируса.

Фото Татьяны Алешкиной

Провизии хватает

Флорентийцы хорошо мобилизовались. Если встречают знакомых на улице, приветствуют на расстоянии. В магазины и аптеки запускают по 2-3 человека, стоящие в очереди держат дистанцию даже больше, чем метр.

Я живу на юге Флоренции, в довольном спокойном районе, практически без офисов компаний. Каждый день теперь здесь патрулируют полицейские машины. Ближайший ко мне магазин – из сети Coop, но я хожу чуть подальше в Carrefour – там обычно меньше очередь, последний раз была человек на 7, в то время как снаружи Coop стояли примерно 30 человек.

Carrefour – это французская сеть супермаркетов, местные жители ее не особо жалуют, она скорее для туристов. Цены там могут быть немного выше, но все, что нужно, есть. Сотрудники магазина оперативно пополняют лотки, если в них что-то заканчивается. Я не вижу, чтобы посетители «сметали» все подряд, при этом в тележках много цитрусовых, пасты, замороженных продуктов.

Фото Татьяны Алешкиной

Раньше многие сети доставляли продукты на дом, сейчас сервис доступен только для людей старше 65 лет. Сеть магазинов Esselunga по-прежнему оформляет заказы всем по будням.

Для похода за продуктами я надеваю латексные перчатки, маски давно закончились. Купленные продукты я сразу мою, протираю упаковки, ручки дверей, тщательно мою руки и лицо. Проветриваю помещения каждые 2-3 часа.

Изменился быт, изменились привычки – города, как и вся страна, живет в осадном положении, мы ждем, что будет дальше.