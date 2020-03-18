Умер защитник Куропат Борис Дубровский 10 18.03.2020, 13:55

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Участники Куропатской вахты ищут его родственников.

Наталья Саматыя ищет родственников Бориса Дубровского. Тех, кто с ними знаком, просит позвонить на мобильный +375257875535 или домашний 2434032 номер, сообщает "Радыё Свабода".

Она рассказала, что Бориса Дубровского вчера искали участники вахты в Куропатах. Кто-то слышал, что на улице Мирошниченко упал мужчина. Саматыя начала звонить Дубровскому - сначала никто не отвечал, позже подняла трубку женщина-следственная, и сообщила ей, что Дубровский умер вчера на улице Мирошниченко, и попросила, чтобы нашли его родственников. Сейчас тело Дубровского находится в морге.

Нина Багинская рассказала, что 17 марта возвращалась с Дубровским в 19 часов с Куропатской вахты. Борис упал на траву с дорожки, люди, которые были рядом, вызвали скорую. Врачи пытались его реанимировать, но он уже умер.

По словам Натальи Саматыи, пару недель назад Борис Дубровский также падал на улице. Тогда его уговаривали вызвать скорую, но он отказался.

Борис Дубровский участвовал в Куропатской вахте в течение двух лет, ходил туда дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Всегда стоял с 16 до 20 часов. Он плохо слышал, но ездил поддерживать соратников в суды, а в этом году сам был оштрафован за участие в декабрьских акциях за независимость Беларуси. Год назад на вахте Бориса Дубровского избили посетители ресторана «Поедем поедим».