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Самолет Минск — Нур-Султан посадили в Караганде из-за карантина

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  • 18.03.2020, 14:09
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Самолет Минск — Нур-Султан посадили в Караганде из-за карантина
иллюстрационное фото charter97.org

На борту было 67 пассажиров.

Самолет Минск — Нур-Султан сегодня совершил посадку в Караганде, не долетев до места назначения. Такое решение приняли авиационные власти Казахстана, чтобы пассажиры рейса белорусской авиакомпании прошли карантин, сообщает tut.by.

«По решению авиационных властей Казахстана была осуществлена посадка в Караганде для прохождения карантинных мероприятий гражданами, которые прилетели в Казахстан», — прокомментировали в авиакомпании «Белавиа».

То, что белорусский борт приземлился в Караганде, подтвердили и в местном аэропорту. На борту было 67 пассажиров. Они остались в Караганде, а самолет уже вернулся в Минск.

Напомним, Казахстан ввел режим карантина в Нур-Султане и Алматы. В стране зафиксированы 33 случая коронавируса.


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