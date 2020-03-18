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В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса

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  • 18.03.2020, 14:11
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В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса
Фото: Getty Images

Общее число подтвержденных случаев зараженияв стране составляет 98 человек.

В Турции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Его слова передает агентство Anadolu.

По его словам, от заболевания погиб пациент в возрасте 89 лет. «Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай», — уточнил Коджа.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 98 человек, сообщил министр.


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