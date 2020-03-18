Минфин США отказался снимать санкции с Дерипаски 6 18.03.2020, 14:19

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ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Российский олигарх был включен в санкционный список по двум причинам.

Минфин США отказался удовлетворить просьбу российского миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Об этом говорится в сообщении суда округа Колумбия от 17 марта, сообщает РБК.

Решение об отказе ведомство приняло 6 марта, а само прошение Дерипаска направлял в июне 2019 года. В нем он ссылался на то, что обстоятельство, обусловившее введение против него санкций в апреле 2018 года, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго», — потеряло актуальность после того, как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго».

В ответ на это ходатайство Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций, среди которых участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансирование ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также номинальное владение активами и участие в отмывании средств «в интересах Путина».

Теперь Минфин до 26 марта предоставит Дерипаске доказательный меморандум, объясняющий отказ от снятия санкций, говорится в материалах суда. Затем бизнесмен должен внести изменения в свое ходатайство, которое будет снова рассмотрено судом.

Представитель Дерипаски пояснил, что бизнесмен подавал в Минфин США просьбу о пересмотре решения в административном (не судебном) порядке. По просьбе ведомства на период, пока они рассматривали эту просьбу, судебное рассмотрение было приостановлено. Сейчас, когда Минфин принял решение не удовлетворять эту просьбу в административном порядке, судебное рассмотрение возобновится. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США рассматривало просьбу бизнесмена девять месяцев, подчеркнул представитель Дерипаски.

Дерипаска был включен в санкционный список США (SDN, Specially Designated Nationals — персональные санкции) в апреле 2018 года по двум формальным основаниям: он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина») и он «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией «ЕвроСибЭнерго»). Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации в Украине.

В марте 2019 года он подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего нанесли ему ущерб в размере $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния. А в июне он попросил снять с него санкции по неактуальности только по второму из двух оснований, первое он пока не оспаривал.

Регламенты Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN, ходатайствовать о пересмотре такого решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC.