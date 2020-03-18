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Трехкратный олимпийский чемпион: «Самый главный врач» не считает коронавирус опасным

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  • 18.03.2020, 14:22
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Трехкратный олимпийский чемпион: «Самый главный врач» не считает коронавирус опасным
Владимир Парфенович
Фото: ТАСС

Странная какая-то ситуация получается.

Знаменитый тренер и трехкратный олимпийский чемпион Владимир Парфенович работает в последнее время в спортивной детской школе в Мостах Гродненской области, хотя до этого входил в тренерские штабы сборных России и Польши, сообщает «Радыё Рацыя».

«Наша спортивная школа работает, как и раньше, ничего не изменилось. У нас же «самый главный врач» страны не считает, что ситуация с коронавирусом опасна. Мол, нечего притворяться больными, трактор в деревне вас вылечить. А у нас, в Мостах, вода Неманская лечит. Поэтому дети тренируются по-прежнему, не было приказа отправлять их домой» - говорит Владимир Парфенович.

На вопрос, был ли приказ Минспорта приостановить соревнования для детей, тренер ответил:

«Если не ошибаюсь, на месяц детские соревнования отменили, но все остальное осталось-учеба продолжается, тренировки тоже. Спортивные лагеря, которые будем проводить, тоже никто не отменял.

Странная какая-то ситуация получается. Во всех странах, где зарегистрированы случаи коронавируса, границы закрывают, школы и детские сады тоже, и только у нас - тишина. Приказали власти карантина не должно существовать, и проблема, как будто куда-то исчезла. Мол, в нашем болоте все спокойно».


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