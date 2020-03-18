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В Израиле готовятся к тотальному карантину, как в Ухане

  • 18.03.2020, 14:52
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В Израиле готовятся к тотальному карантину, как в Ухане

Все службы и армию готовят к тому, чтобы следить за соблюдением полной изоляции населения.

Со дня на день в Израиле могут ввести тотальный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан дал указание полиции подготовиться к контролю над соблюдением этих мер, пишет Israelinfo.

По словам министра, в нынешней ситуации решение о полном закрытии страны "неизбежно", и "подобное решение спасет много жизней".

Как уточняет источник, только работники основных служб смогут покидать дома и ходить на работу: остальным разрешат покидать жилище только для покупки продуктов и медпомощи. Армейскую службу тыла мобилизуют для доставки продуктов нуждающимся категориям населения.

Военные готовятся к тому, что эпидемия может продлиться до года. Армия также будет участвовать в патрулировании в случае полного закрытия страны и введения комендантского часа. В ЦАХАЛ также рассматривают вариант ускоренного строительства больниц, как это было сделано в Китае. Минздраву отдано распоряжение увеличить количество проверок на коронавирус до 3000 ежедневно.

Вчера премьер Биньямин Нетаньяху разъяснил народу серьезность положения, пишет 9tv.co.il: "Никакие ограничения не помогут, если не будет ответственности и дисциплины с вашей стороны. Многие еще не понимают масштабов угрозы, думают, что это отпуск. Это не детские игрушки, это вопрос жизни и смерти".

Сейчас в Израиле 427 диагностированных случая, 11 выздоровевших, пятеро пациентов в критическом состоянии. Пока нет смертей. В ближайшие дни Минздрав страны прогнозирует около 3000 новых пациентов с COVID-19.


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