Старая шарманка 3 Евгений Кириллов, «Солидарность»

18.03.2020, 15:13

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Состав актеров в правительстве уже восемь раз сменился, а зал все равно пустой.

На итоговом совещании Лукашенко сурово раскритиковал правительство и Нацбанк за невыполнение планов по развитию экономики.

Основная претензия к премьеру Сергею Румасу и компании простая – не выполнены четыре из семи важнейших экономических показателей: слабо растет ВВП, мало инвестиций, экспорт провалился, а госсектор работает крайне неэффективно.

– Хвалиться особо нечем, – жестко подытожил Лукашенко и устроил очередной разнос правительству.

И, на первый взгляд, недовольство вполне справедливо: ведь именно правительство должно отвечать за развитие экономики. Да, но так происходит в демократических странах, в которых ветви власти работают независимо друг от друга.

В Беларуси же совсем иная картина – даже если правительство возглавит самый прогрессивный премьер-министр в мире, то ни одну существенную реформу в стране он не сможет совершить без разрешения главы государства.

А дальше будет старая шарманка: надо как-то привлечь инвестиции, но независимых судов в Беларуси не будет, а бизнесменов продолжат швырять за решетку. Нужно запустить белорусские предприятия, но приватизировать их нельзя. Нужно ускорить рост экономики, но реформы вслед за цивилизованным миром мы проводить, конечно же, не будем.

В этих условиях любое правительство напоминает труппу актеров, которым перед спектаклем раздали текст трагической пьесы и приказали сыграть ее «задорно и с юморком», чтобы зрителям понравилось... Вот и получается, что состав актеров уже восемь раз сменился, а зал все равно пустой.

В любом уважающим себя театре в такой ситуации меняют режиссера или, на крайний случай, исполняемую пьесу – а у нас продолжают тасовать актеров, многие из которых уже напоминают кукольных персонажей без собственной воли и независимого мнения.

Евгений Кириллов, «Солидарность»