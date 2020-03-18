Блогера MozgON арестовали на 15 суток 8 18.03.2020, 15:38

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Владимир Цыганович

Его осудили за акцию возле «Белнефтехима».

Блогер Владимир Цыганович, который ведет youtube-канал MozgOn, заочно был осужден на 15 суток ареста за призывы в интернете к участию в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает сайт spring96.org.

Речь идет о встрече-митинге возле здания «Белнефтехима» в Минске, которая прошла 25 февраля. Накануне Владимир Цыганович призвал прийти туда всех, кого беспокоит постоянное повышение цен на топливо, и задать вопросы на этот счет руководству концерна, что в итоге получилось. На встречу пришло несколько десятков человек.

Как стало известно правозащитникам, вскоре блогер получил протокол по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Его обвиняли в том, что он 24 февраля в своем телеграм-канале призвал людей прийти к «Белнефтехима» без разрешения Мингорисполкома. Суд по этому делу назначили на 12 марта.

Когда соратники Владимира пришли в суд Московского района Минска, где должно было состояться рассмотрение дела, то узнали, что на тот день было назначено аж два административных процесса в отношении блогера. Причем один, который вела судья Татьяна Мотыль, уже закончился. Как уточнил автор канала «ДримДим», первый суд скорее всего касался призывов к другой акции – на МКАД. Но результаты этого суда пока остались неизвестными.

Второй суд – за «Белнефтехим» – прошел очень быстро. Судья Лидия Телица вынесла решение наказать Владимира Цыгановича арестом на 15 суток. Срок ареста будет считаться с момента задержания.

Таким образом преследование блогеров за участие или освещение мирных собраний в Беларуси продолжается. Напомним, что в декабре 2019 года и в январе 2020-го ряд блогеров получили штрафы и сутки за участие в декабрьских акциях протеста против интеграции с Россией. Например, блогер Сергей Тихоновский («Страна для жизни») в сумме получил 30 суток ареста, а Дмитрий Козлов («Серый кот») – рекордные 120 суток по итогам восьми судов.