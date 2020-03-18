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Какая песня была популярна в ваш день рождения

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  • 18.03.2020, 15:57
  • 1,952
Какая песня была популярна в ваш день рождения

Теперь она будет звучать в голове весь день.

У американского онлайн-радио есть интересный сервис, на котором можно узнать, какая песня была самой популярной в то время, когда вы появились на свет. Все, что нужно — ввести точную дату вашего рождения, пишет «Популярная механика».

Проверить песню, которая была популярна в ваш день рождения, вы можете здесь.

У приложения есть небольшой минус: там вы не найдете «наших» музыкантов, в архиве только англоязычные исполнители. В любом случае, это отличный сервис для тех, кто хочет развеять скуку: проверьте дату рождения друзей и близких и по результатам составьте плейлист.


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