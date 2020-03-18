Друзья, только полная самоизоляция 7 Андрей Курейчик

18.03.2020, 16:05

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Андрей Курейчик

Давайте спасать себя и родных.

Британцы рассчитали разные сценарии эпидемии коронавируса в зависимости от решения властей страны. Александр Лукашенко предпочел черный вариант... Так что май-июнь в Беларуси будет адская зажарка... И страны вокруг нас не зря так бесятся из-за, кажется, мизерных десятка- двух заболевших. Не зря фактически останавливают свои экономики, контакты, закрывают границы, города, школы, рестораны, метро, бизнесы, буквально жертвуют большими процентами от ВВП.

Когда у них уже все все будет позади, у нас будет самое веселье. Друзья, только полная самоизоляция и радикальное ограничение социальных контактов, пока этот усатый ждет п...ца (и он его, поверьте, дождется), давайте спасать себя и родных.

Андрей Курейчик, «Фейсбук»