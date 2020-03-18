закрыть
18 марта 2020, среда, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

В Словакии новое правительство представили в защитных масках

  • 18.03.2020, 16:22
В Словакии новое правительство представили в защитных масках

Нового премьера называют «словацким Зеленским».

Игорь Матович, лидер словацкой партии OĽaNO, победившей на выборах в феврале, представил министров своего будущего правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Он представил будущих министров на специальном брифинге вместе с партнерами по коалиции Борисом Колларом ("Мы - семья"), Ричардом Суликом (SaS) и Вероникой Ремишовой ("Для людей"). Все политики были в защитных масках.

По словам Матовича, лидеры партий должны подписать коалиционное соглашение в ближайшие дни.

Новое правительство будет назначено президентом Зузаной Чапутовой в субботу. Глава государства уже объявила, что принимает все предложенные фамилии.

фото: Aktuality

Должность главы МИД в новом словацком правительстве займет представитель партии SaS, опытный дипломат Иван Корчок.

Корчок является послом Словакии в Вашингтоне с сентября 2018 года. До этого он занимал должность статс-секретаря Министерства иностранных и европейских дел с августа 2015 года. Кроме того, он занимал должности постоянного представителя Словацкой Республики при ЕС (2009-2015 годы, то есть и во время аннексии Крыма Россией) и посла Словакии в Германии (2005-2009 годы).

Напомним, на парламентских выборах в Словакии победила партия "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO). За внесистемность Игоря Матовича называют "словацким Зеленским".


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников