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Евровидение отменили из-за коронавируса

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  • 18.03.2020, 16:38
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Евровидение отменили из-за коронавируса

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме.

Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в публикации конкурса в твиттере.

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.


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