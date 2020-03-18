Евровидение отменили из-за коронавируса 2 18.03.2020, 16:38

1,024

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме.

Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в публикации конкурса в твиттере.

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.