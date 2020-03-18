Евровидение отменили из-за коронавируса

Евровидение отменили из-за коронавируса2
- 18.03.2020, 16:38
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Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме.
Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.
"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в публикации конкурса в твиттере.
Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020