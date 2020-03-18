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Цена на нефть Brent упала ниже $27 впервые с 2003 года

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  • 18.03.2020, 17:00
Цена на нефть Brent упала ниже $27 впервые с 2003 года

Рекордное падение продолжается.

На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже $27 за баррель, следует из данных биржи ICE, сообщает РБК.

На минимуме нефть опустилась до отметки $26,66, обновив показатель 30 сентября 2003 года, когда стоимость барреля Brent составила $26,81.

По состоянию на 16:29 по минскому времени баррель Brent торговался по $26,68. Цена на майские фьючерсы WTI упала ниже $25 за баррель, снизившись на 10,57%, до уровня $24,44.


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